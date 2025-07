“La sensación de estar varadas y engañadas es muy fea”, contó una víctima de Karyna que se quedó una semana extra en España

A pocas horas de embarcar rumbo a Europa, T aún confiaba en que todo saldría bien. Junto a otras dos amigas, habían comprado los pasajes a través de Karyna la mujer acusada de haber estafado a más de 200 personas con vuelos internacionales que nunca existieron. “Karyna nos había prometido enviarnos los pasajes 48 horas antes de volar, pero un día antes nos llamó diciendo que había problemas con la terminal de Madrid y que nos mandaba a Barcelona. Ya en camino a Buenos Aires, recién a las 17 del día previo al vuelo, llegaron los pasajes, y el vuelo salía al día siguiente a las 11”, relató T en diálogo con LA NACION horas antes de finalmente poder subirse a un vuelo que la traiga a la Argentina.

La aerolínea ya inició un relevamiento interno para dilucidar si existieron maniobras fraudulentas y dar con los responsables.

Al principio, nada hacía presagiar que algo andaba mal. “Cuando recibimos los pasajes, vimos que eran con la aerolínea Level y no con Iberia, como nos había dicho. De todas formas, hicimos el check-in y todo estaba en orden. Todavía nos faltaban los pasajes para volver, pero ella aseguró que nos los mandaría en breve”, explicó a este medio.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cuando llegaron a Europa, descubrieron un detalle imposible de ignorar: en dos de los pasajes de regreso, la fecha de llegada no tenía sentido. “Decía que salíamos el 26 de julio a las 23:55 y llegábamos ese mismo 26 a las 7:45 a Argentina. Es algo imposible, no tiene sentido por la diferencia horaria. Automáticamente, entramos a ver las reservas del vuelo y en la página nos aparecía que no existía”, indicó a LA NACION.

La situación escaló cuando Karyna dejó de responder los llamados y los mensajes por Whatsapp. “La contacté muchas veces a Karyna después de intentar, en reiteradas oportunidades, encontrar la reserva. Pero sus respuestas eran puras excusas: que no entendía qué pasaba, que estaba investigando, que había tenido una pésima noche, que estaba ocupada organizando a otros pasajeros que volaban ese día y que no me preocupara. Nunca recibí una solución. Hasta que un día, directamente, no me contestó más”, recordó T en diálogo con este medio.

T y sus dos amigas quedaron varadas en Roma, y tuvieron que pedir ayuda a sus familiares SOPA Images - LightRocket

La confirmación del engaño llegó de forma brutal: “Mi abuela, que había viajado varias veces con pasajes de Karyna, me contó que ella supuestamente había intentado suicidarse. Ahí entendimos que todo era una estafa. Fue un momento de desesperación total”, señaló.

El momento que vivieron fue devastador. “Nosotras estábamos en Roma, a dos días del vuelo de regreso, sin pasajes y sin saber cómo volver a la Argentina. Si bien mis amigas y yo trabajamos, estábamos justas de dinero y ninguna podía cubrir un gasto así. Tuvimos que llamar a nuestras familias para que nos ayudaran a comprar nuevos pasajes. Nos hizo sentir muy mal, era una sensación de desamparo. Aunque es algo que se resuelve con dinero, la sensación de estar varadas y haber sido engañadas es muy fea. Estábamos en un viaje increíble con amigas y todo terminó siendo muy angustiante”, confesó T a LA NACION.

Los vuelos que ofrecía Karyna a Europa solo salían desde Ezeiza y tenían que pasar por Madrid

Aunque una de sus amigas consiguió un vuelo al día siguiente, T y la tercera viajera no contaron con esa suerte. Tuvieron que extender la estadía y pagar pasajes adicionales a un nuevo destino para llegar a la casa de una de las tías de T en Europa, que las alojaron hasta que resolvieron la situación. “Un pasaje de vuelta no costaba menos de 1500 euros. Fue una odisea, no solo por los precios en temporada alta, que subían minuto a minuto, sino porque desde acá no podíamos pagar con tarjetas argentinas. Mi amiga tuvo que sacarlo mediante una gestora desde Argentina y yo tuve que recurrir a mi tío que vive en Europa y lo pagó con su tarjeta española”, explicó T a LA NACION.

Al igual que muchas de las víctimas, T llegó a Karyna por recomendación. “Mi abuela, mi abuelo y mi tía habían viajado varias veces con ella y nunca tuvieron problemas. Nosotras le pagamos US$1000 cada una, en efectivo, como ella pedía. Siempre fue algo para dudar, porque no te enviaba los pasajes hasta dos días antes del viaje y te hacía pagar en efectivo, pero terminamos confiando porque nuestros familiares habían tenido experiencias exitosas”, expresó en diálogo con este medio.

Con la perspectiva que le dio haber atravesado esta experiencia, T sospecha que, en un inicio, Karyna entregaba pasajes reales, posiblemente usando códigos corporativos, pero que todo se derrumbó cuando ese acceso se bloqueó. “Tuvimos que afrontar muchísimos gastos imprevistos: el pasaje de vuelta no bajó de los 1500 euros por persona, más todo lo que implica quedarse una semana extra en Europa”, lamentó.

Hoy, T y sus dos amigas forman parte de un grupo de Whatsapp con más de 200 damnificados que organizan una denuncia penal conjunta. “Esperemos que la justicia actúe y que Karyna pague por lo que hizo. En el grupo de Whatsapp hay víctimas que perdieron montos muy elevados por lo que creo que no es algo que ella haya podido hacer sola. Sé que tenía una socia que le conseguía los clientes y muchas de las conexiones las hacía en el colegio de su hijo”, sumó en diálogo con este medio.

Antes de finalizar la charla, lanzó una reflexión amarga: “Creo que el mensaje es claro y simple: lo barato sale caro. Lo más seguro es comprar un pasaje oficial, con tu tarjeta y que te lo manden inmediatamente. Fue un error confiar, pero las experiencias de nuestra familia nos jugaron en contra. Nunca imaginamos que terminaríamos varadas y con tanta angustia”.