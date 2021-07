La angustia de la madre de Guadalupe Lucero, a un mes de la desaparción de la niña de 5 años: “La espero con vida”

Guadalupe Lucero, de cinco años, estaba en la vereda de la casa de su tía, en el barrio 544 viviendas de San Luis, la última vez que la vieron, el 14 de junio pasado. Ya transcurrió un mes de su desaparición y, después de rastrillajes y allanamientos sin resultados, nada se sabe de la menor. Tampoco hay, hasta ahora, una línea investigativa concreta sobre lo que le pudo haber ocurrido.

“Uno nunca quiere llegar al mes. Fui [a la Justicia] y pedí que la encontraran lo antes posible. La esperanza mía fue encontrarla a los dos o tres días; pasaron cuatro, cinco, una semana, dos semanas, y no hay nada”, dijo Yamila, la mamá de Guadalupe, entrevistada en Radio La Red. Sin embargo, expresó: “Yo la espero con vida, volver a encontrarla, abrazarla, besarla, tenerla conmigo, volver a hacer las cosas que hacíamos, como llevarla a la escuela, o al club”.

Angustiada por la falta de resultados, la mujer comentó que “no se entiende nada de lo que pasó” y narró cómo lleva este momento. “Estoy todo el tiempo mal, no sé dónde está mi hija. Lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie, no es vida, es horrible”, refirió.

Por la desaparición de Guadalupe no solo se activó el Alerta Sofía, sino que se emitió una alerta amarilla de Interpol y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de dos millones de pesos a aquellas personas que brinden datos útiles para dar con el paradero de la niña.

El alerta amarilla emitida por Interpol para encontrar a Guadalupe Lucero

Hasta este momento, Yamila dijo sostener la “línea de pensamiento que mantenía el día uno”. A pesar de no dar detalles específicos sobre lo que cree que le ocurrió a su hija, aclaró: “Es un pensamiento como madre, una hipótesis. La Policía lo sabe, y trabaja en eso. No es apuntando a nadie, es por el simple hecho de que uno se pone a pensar, estando en un lugar así”.

Yamila contó que ayer, nuevamente, todos los familiares de la niña que se encontraban en la celebración en la que desapareció volvieron a contar, paso a paso, lo acontecido ese día. Durante este tiempo, la Justicia analizó al entorno de la menor, sin encontrar aún una pista firme.

“Dijimos hora por hora lo que pasó, y todo lleva a que no dejamos pasar nada. Por tanto, los llamados de mi mamá hacia la Policía, de salir a buscarla, de dar la casa del padre. Está todo marcado por horas, se ve claramente que no dejamos pasar nada de tiempo”, detalló Yamila.

También, comentó que vio tres veces al juez Ariel Parrillis -a cargo de la causa- y se limitó a no opinar sobre su desempeño porque dijo desconocer otro caso en el que haya actuado. Mientras que el fiscal federal de San Luis, Christian Rachid, no consideró propicio un cambio de fuero; el padre de Guadalupe insiste con la necesidad de que la investigación sea remitida a la Justicia Federal.

Guadalupe Belén Lucero desapareció el 14 de junio, en San Luis

En ese sentido, Yamila persistió en su pedido de que se realice todo lo que está al alcance para encontrar a su hija, independientemente del fuero. “Desde un principio tendrían que dar más para encontrarla. Hay que utilizar todo lo que sea necesario, tienen que encontrarla, con lo que sea”, explicó.

“Nunca me esperé esto, no me esperaba una cosa así, todavía no lo entiendo. Me sigo preguntando, día a día, por qué la eligieron a Guadalupe, por qué a Guada, por qué en un barrio al que ella no pertenece”, se preguntó.

Esta tarde, a las 17, se realizará una concentración en San Luis para pedir por la aparición de la niña. A su vez, hay una consigna para que cada persona, desde su casa, pueda acompañar la manifestación con una publicación de la foto de Guadalupe. “Mi hijo quiere ir, y yo voy a estar ahí por él”, cerró Yamila.

Para aportar datos, se puede utilizar la línea 134, de denuncias anónimas

LA NACION