El Gobierno dijo que es “el mayor defensor de la educación pública” y que no cerrará universidades

El Gobierno dijo este miércoles que es “el mayor defensor de la universidad pública” y apuntó contra los dirigentes de la oposición que marcharon ayer en el centro porteño en defensa de la educación. Así lo sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Además, aseguró que el debate por el presupuesto “está saldado” porque se acordó y se transfirió el dinero a las instituciones.

“Más allá de los personajes habituales en este tipo de marchas respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a quienes lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco de expresarse sin violencia ni desorden público, más allá de los propios de una movilización de la cantidad de gente de ayer. Estamos conformes”, reflexionó el portavoz de Javier Milei.

En ese sentido, ratificó que el cierre de las universidades públicas no es un tema de agenda de la administración libertaria. “Te diría que somos los mayores defensores de la educación pública”, dijo. Luego, agregó: “Eso tiene que quedar claro, porque una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que efectivamente las universidades van a cerrar o que el Gobierno tiene intenciones de cerrarlas. Aclaro una y mil veces que vamos a defender como nadie a la educación pública”, agregó.

Al ser consultado por una reunión con los directivos de las universidades, Adorni hizo una referencia al exministro de Economía Sergio Massa, que dio el presente ayer en la marcha, para responder. “Cuando tenga los datos confirmados, te digo por sí o por no, como decía aquel emérito”, lanzó, y recordó de esa forma su frase en el último debate presidencial antes del balotaje contra Milei.

Si bien aseguró que en el Gobierno respetan las protestas, Adorni indicó que están en “contra de que se entremezclen con cuestiones de carácter político”. En ese marco, volvió a cuestionar a la oposición: “Uno se pregunta qué hacían ciertos personajes en el centro de la escena cuando ellos son muchas veces responsables, en buena parte, del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y son gran parte responsables de la situación de la Argentina”.

Además, se refirió a la presencia de algunos jóvenes en la marcha que votaron a Milei en las elecciones y ratificó que no cerrarán las universidades. “Probablemente haya gente en la marcha que votó al presidente Milei, no lo sé, no me consta, no hacemos una observación de quién fue en términos de votos”, dijo, y siguió: “Si el punto del reclamo es para que nosotros no impulsemos el cierre de las universidades, eligieron la marcha equivocada porque a nosotros nunca se nos hubiese cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública. Ese fue algún sector que logró imponer ese título que está lejos de ser compatible con nosotros y nuestra ideología”.continuó con la misma postura.

Fue en ese sentido que remarcó la necesidad de una auditoría del presupuesto que le transfiere el Estado a las universidades públicas. “Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia, las sostenemos entre todos. Entendemos que las auditorías son necesarias para saber a dónde va nuestro dinero. ¿Cuál es el problema de hacer una auditoría?”, preguntó Adorni.

Tal como había oficializado el Gobierno el martes, el portavoz informó que Cancillería le pidió a Pakistán y Sri Lanka la detención del ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi por el atentado a la AMIA. “Está señalado por la Justicia argentina como el responsable del atentado a la AMIA”, indicó Adorni.

“El responsable se encuentra en una gira internacional, por lo que la Argentina pidió a las autoridades de los países por donde el funcionario está haciendo la gira, su detención en el marco de los acuerdos que tiene la propia policía con Interpol”, agregó.

Ahmad Vahidi

En otro tramo de la conferencia, el vocero anunció que las distribuidoras de gas presentaron ante Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) un plan de inversiones para 2024 en torno a 75 millones de pesos. “Efectivamente el ajuste en las tarifas se traduce en estos casos en reinversión por parte de las empresas”, aseguró Adorni en alusión a los aumentos en las boletas de los últimos meses

Con lo que respecta a la agenda del Presidente, el portavoz confirmó la presencia de Milei en la cena anual de la Fundación Libertad. También estarán presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el expresidente Mauricio Macri; el expresidente de España José María Aznar; y el exministro de economía durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Gedes.

