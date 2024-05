Manuel Adorni criticó a los gremios por adherir al paro general del 9 de mayo: “No se entiende cuándo duermen y cuándo se despiertan”

Escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó a las fuerzas sindicales que adelantaron su adhesión al próximo paro general que anunció la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 9 de mayo en contra de la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Ley bases. “ No se entiende cuándo duermen y cuándo se despiertan ”, cuestionó el funcionario gubernamental invitado en La noche de Mirtha Legrand. “Es difícil de entender”, insistió.

“Las movilizaciones mucho no se entienden”, aseguró Adorni el sábado por la señal El Trece, tras ser consultado respecto al segundo paro general convocado para esta semana, en línea con las protestas también anticipadas por Camioneros y sindicatos estatales. “Es un sindicalismo que hoy se queja, pero que estuvieron en silencio mucho tiempo”, advirtió y enfatizó: “Está falto de sentido común. Es una situación rara”.

En ese sentido, valoró el trabajo en conjunto realizado con el gobierno porteño para contener las movilizaciones sin mayores inconvenientes mediante el protocolo anti-piquetes. “Es un delirio que la 9 de julio esté detonada todos los días”, planteó. “La gente está a favor”, dijo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad y le necesidad de establecer orden: “Es transversal a todos los argentinos”.

Manuel Adorni, durante un homenaje a los veteranos de Malvinas Ricardo Pristupluk

Tras ello, Mirtha lo interrogó respecto del aumento de la inflación y los indicadores de pobreza. Adorni evaluó que si bien hubo meses con alta inflación, el Gobierno se habría encargado de encauzar el rumbo y apuntó contra la herencia recibida de la administración de Alberto Fernández. “Cuando uno describe a la Argentina, hay que ponerlo en contexto de dónde venimos. Era una Argentina de años de decadencia”, formuló.

De la misma forma, criticó “la devastación que dejaron en La Argentina”. “Nos dejaron 5.000.000 de indigentes y un 1.300.000 chicos que no pueden comer. Hay un montón de caminos y elegimos el mejor. Estamos pagando una fiesta que no quisimos y en la que no estuvimos: el populismo de 20 años que nos destruyó. Y en el último tiempo el plan platita, utilizado para intentar ganar las elecciones, lo estamos pagando ahora y lo estamos intentando corregir lo más rápido posible”, afirmó.

También, disparó sobre las denuncias de corrupción: “La corrupción pasaba desde intermediarios de planes sociales, hasta de remedios oncológicos o trata de persona en Chaco… La mitad de los comedores no existían. Jugaban con el alimento de la gente, se contrataba comida de primera calidad y llegaba de tercera”.

Por otro lado, Adorni respondió preguntas respecto al cambio de sitio y fecha para la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei. Criticó los dichos de Alejandro Vaccaro, presidente de Fundación El Libro, y lo ocurrido en el acto inaugural de la Feria del Libro. “En la primera conferencia que dan los discursos lo burlaron y lo abuchearon -a Milei- y nadie dijo nada. Más allá de la falta de respeto a la envestidura, las condiciones no estaban dadas con las complicaciones que hubo y por eso la decisión fue hacerla en otro lado”, mencionó.

Manuel Adorni junto a Javier Milei X Adorni

Además, aseguró que el Presidente no cambió su forma de ser desde que asumió la presidencia del país: “Se plantea que el presidente no parece presidente. Nunca se iba a permitir cambiar las formas por cuestiones de índole de investidura. Es igual cuando contesta, cuando va de visita o cuando tiene actividad en las redes”.

Por último, respondió algunas dudas que le surgieron a Mirtha Legrand: si se había dormido durante la presentación de Milei en Fundación Libertad y si se había aumentado el suelo.

Sobre la primera pregunta, respondió: “Los fotógrafos de presidencia, por una cuestión de rapidez, me mandan a mí las fotos y yo me encargo de mandarlas a la prensa. No estaba durmiendo. No había forma de dormir ahí. Estaba mirando el celular con la cabeza para abajo y justo me engancharon”.

Asimismo, sobre el segundo interrogante planteó: “Yo siempre debí haber sido secretario de Estado, porque sino no podía participar de algunas reuniones protocolares”. “Si bien soy vocero, además adquirí el resto de las áreas de comunicación del Gobierno. Lo que más se ve es la parte de la vocería. No suelo aclarar mentiras, pero lo explico porque me lo preguntaste: me depositaron mi sueldo y cobré $1.700.000. Ahora sí tengo rango de secretario de Estado, porque se corrigió hace algunas semanas, pero debió haber estado desde el 10 de diciembre”.

LA NACION