El Gobierno dispone una asignación a Nacha Guevara por su exilio durante la dictadura

El Gobierno nacional le otorga a la actriz Nacha Guevara una indemnización por su exilio durante la última dictadura militar, según se desprende de una resolución firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria, el 27 de enero.

Soria enmarcó la compensación hacia la actriz, cuyo nombre real es Clotilde Acosta, en la ley 24.043 de beneficios otorgados a personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante el Estado de sitio. A su vez, esa norma se complementa con la resolución 595-E/2017 que incluye las solicitudes de exilio forzado como razón para solicitar el beneficio.

La resolución 75 del año 2022 en la página del Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia

La resolución 75/22 firmada por el 27 de enero Soria no fue publicada por el Ministerio de Justicia en el Boletín Oficial.

Nacha Guevara no es la única beneficiaria de este tipo de compensaciones. El ministro Martín Soria autorizó varias reparaciones del mismo tipo en los últimos días, enmarcadas en la ley 24.043.

Exilio en Perú y México

En noviembre de 2020, Nacha Guevara recordó en una entrevista la amenaza que recibió de la Triple A para salir del país. “Nos daban 48 horas”, contó en el programa de Jey Mammon en América. La artista, que se fue del país durante las últimas semanas del gobierno de Estela Martínez de Perón, permaneció fuera del país todo lo que duró el período militar.

“La invitación [a irse del país] aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general”, recordó.

Y añadió en ese momento: “Entonces, apareció esa amenaza que nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país”. Ese hecho desencadenó su exilio en Perú y México.

Nacha Guevara contó que verificó con un periodista de Crónica, al que conocían, la veracidad de la amenaza, dada la confusión que reinaba en aquellos años. El periodista les transmitió que si ella dejaba de cantar las canciones ‘Yo te nombro libertad’ y ‘De qué se ríe señor ministro’, se podía quedar.

“Y en una de esas decisiones mágicas y únicas que uno toma cuando no piensa, dije: ‘Vámonos, porque ahora piden esto y después me van a pedir que me baje los calzones’”, rememoró.