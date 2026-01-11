El Gobierno en modo vacaciones, pero con ministros activos

Después de dos veranos de intensa actividad con la agenda económica y política local, la administración libertaria empezó la primera semana de 2026 en una Casa Rosada prácticamente desierta, en la que la situación de Venezuela fue excluyente en todas las conversaciones del Palacio de Gobierno.

La captura del dictador Nicolás Maduro, así como el seguimiento de cerca de la situación del gendarme argentino detenido en ese país, Nahuel Gallo, marcaron parte de la agenda. La crisis venezolana también marcó la única jornada de la semana en la que el presidente Javier Milei dejó el trabajo desde la residencia oficial de Olivos y llegó hasta el Palacio de Gobierno, para tener audiencias.

El jueves, el mandatario, que al igual que desde que asumió el poder no se tomará vacaciones, llegó por la mañana a la Casa Rosada para recibir, primero, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y luego a la activista antichavista Elisa Trotta. Después mantuvo un encuentro con los accionistas de la minera Vicuña Corp., la alianza entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Entre los visitantes estuvo el CEO global de Vicuña, Jack Lundin.

Vicuña Corp. es un activo de desarrollo de cobre, oro y plata que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en territorio sanjuanino, sobre la cordillera de los Andes y en la frontera con Chile. Y su inversión inicial podría ser de US$15.000 millones.

En toda esa sucesión de cónclaves, en su despacho del primer piso, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Uno de los que no se tomaron vacaciones y siguieron trabajando en Buenos Aires.

Fue en la misma línea que el mandatario, quien solo saldrá del país en los próximos días para presentarse en el Foro de Davos, por tercer año consecutivo, el 18 de enero, si es que no previamente a la cumbre del Mercosur en Asunción.

La que tampoco dejó Buenos Aires fue la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Algo similar al asesor Santiago Caputo, que todos los días asistió al primer piso de la sede gubernamental, aunque este sábado estuvo en Pinamar.

Por su parte, durante esta primera semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabajó y se mantuvo activo, pero lo hizo desde su casa, de forma remota. Desde allí también convocó a la primera mesa política del año, el próximo viernes 16. Será con la mira puesta en lo que viene en las próximas semanas con la previa de la discusión por la reforma laboral que el oficialismo aspira a tratar a partir del 10 u 11 de febrero en el Senado.

Allí su principal espada será la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que apenas dejó Buenos Aires por unas horas en vísperas de fin de año para descansar en el campo y luego volvió para acompañar las celebraciones de los ciudadanos venezolanos en el Obelisco.

Pocos días después celebró el debut de su esposo, Guillermo Yanco, en la avenida Corrientes, al que invitó y asistió Karina Milei, quien fue acompañada por su madre y la del Presidente, Alicia Lucich.

Quien también se quedó trabajando fue el titular de Salud, Mario Lugones, que ya había tomado unos días de descanso en diciembre y está en plena pelea por los hospitales Samic, con la provincia de Buenos Aires, a quienes la administración nacional les reclama una deuda millonaria.

Otro en funciones es Diego Santilli, que este fin de semana cumplirá su segundo mes al frente del Ministerio del Interior. Santilli tiene una agenda en la que, además de participar en la mesa política, comenzó una nueva gira por las provincias en busca de apoyos para la aprobación de la reforma laboral.

También se quedó en la ciudad y no se toma vacaciones la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque por estas horas viaja a Córdoba, su provincia natal, para presentar el Plan Verano. Monteoliva fue otra de las invitadas al estreno de Yanco, al igual que el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Quien sí se tomó vacaciones fuera de la ciudad esta primera semana de enero fue el titular de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, según explicaron en la Casa Rosada. Otro que también aprovechó para tomar un receso fue el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ellos, al igual que todos aquellos funcionarios que hayan tomado o tomen descanso por estos días, estuvieron conectados con sus respectivos equipos, según explicaban en el Gobierno.

En tanto que también hubo ministros que viajaron, pero en plan laboral. Como Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, que viajó a Singapur en visita oficial, vinculada a interiorizarse en temas educativos, de primera infancia e inserción laboral.