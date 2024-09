El Gobierno ensaya una explicación antes del índice de pobreza: “Si no evitábamos la híper, estaría en 95%”

Escuchar

A horas de que se conozca el dato oficial de pobreza para el primer semestre de este año, desde el Gobierno buscaron aplacar los efectos en la escena pública de un número que será récord. Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo un extenso descargo para justificar el indicador, que todavía no se conoce pero que se espera cercano a 55%. En eso, criticó a las administraciones anteriores (sobre todo a las kirchneristas) y aseguró que si el presidente Javier Milei y su equipo no hubieran “evitado la hiperinflación”, hubiera ascendido hasta 95%.

“La última híper de los argentinos en el 89-90, bajo el gobierno de Alfonsín, llevó la pobreza de 20% en mayo, a 47% algunos meses después en octubre, derivando en una catástrofe económica y social. Cuando hablamos de hiperinflación y de lo importante de haberla evitado, y uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina, la pobreza se hubiese llevado de cerca de 40% a cerca del 95%, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluta en la Argentina si no se evitaba la hiperinflación . Por eso es importante haber logrado evitarla y a menudo reiteramos esto, no es un tema menor; nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres ”, advirtió el vocero de Milei, con respecto a lo que ocurrió en la gestión de Alberto Fernández.

“Este número de pobreza que disparó la última hiperinflación, recién el gobierno de Menem la recompuso seis años después, cuando llegó a 22% a principios de 1995. Y además, desde que asumió tardó un año y medio en mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Esto no es menor: cuando ocurren estos procesos de devastación... Un edificio se destruye en un segundo, reconstruirlo tarda mucho más tiempo. Y es lo que ha ocurrido en la Argentina: la han implosionado y para reconstruirla lleva tiempo, y lo marca la historia. Al margen de que recibimos una Argentina en las peores condiciones históricas”, insistió.

Entonces dijo que para evitar esta situación de un supuesto 95% de pobreza, el Gobierno llevó adelante un plan para “pulverizar la inflación” que bajó los precios hasta 4% mensual. “Exactamente lo contrario de las últimas dos décadas”, contrastó y marcó: “Pero además se hizo sin chamanismos económicos, sin controles de precios, sin ley de góndolas, abrazando la ortodoxia”. Asimismo, admitió que este “plan de estabilización” de Milei trajo “problemas en términos de actividad”, pero remarcó que fue con un “apoyo directo a los más vulnerables”.

En los más de veinte minutos que utilizó para hablar del tema , sin contar el tiempo de las respuestas a las preguntas que le hicieron al respecto, Adorni dijo que el número que publicará el Indec -que se supone podría ascender a 66% en el segmento de 0 a 17 años- va a reflejar “la cruda realidad” que atraviesa la sociedad argentina, “consecuencia del populismo que sometió al país a tantos años de desgracia y devastación”.

“El Gobierno heredó una situación desastrosa. El año pasado, en plena campaña, el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, recurrió al plan platita, que solo en el período electoral emitió 13 puntos del producto en billetes, que determinaron un despilfarro, con inflación de 211% para 2023. Marca que nos han empobrecido a todos, es algo sistemático. En el gobierno anterior nada hicieron para corregir la inflación, ni hablar si lo cuento en los períodos anteriores. Más inflación es más pobreza para todos”, alegó el funcionario.

Aseguró también Adorni que antes las personas bajo la línea de pobreza no tenían expectativas de salir adelante, “porque la inflación volaba, nadie invertía o porque los políticos se quedaban con los que no le correspondía”. En eso aseguró, como un dardo contra Aníbal Fernández: “Llegaron a negarla, como cuando un exjefe de Gabinete dijo que teníamos menos pobres que Alemania, no hay que olvidarse de las cosas”.

No obstante, aseveró que ahora la situación es “radicalmente distinta” porque -según sus planteos- los supermercados no remarcan, los intermediarios no se quedan con la plata de los planes y el Gobierno “no niega la realidad, sino que la enfrenta y trabaja para cambiarla”.

Sin cesar en sus críticas a las gestiones precedentes, Adorni tildó de “memoriosos selectivos” a quienes formaron parte del gobierno de Fernández y dijo que, por el contrario, Milei “devolvió la expectativa de un futuro mejor”.

“Todos los días se trabaja para salir de la miseria en que nos han dejado. Hicieron todo lo posible para seguir siendo gestores de esa miseria, cosa que no lograron”, expresó y concluyó: “Es triste que cada vez que recibimos los datos de pobreza, en este caso del primer semestre, uno tenga que recordar el daño que le han hecho a la Argentina y que nos han dejado”.

Conflicto con las universidades

Por otra parte, el vocero adelantó que el Gobierno inició conversaciones con la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para “auditar las universidades y corroborar que los recursos lleguen donde corresponde”. Esto antes de la marcha que se convocó para el próximo 2 de octubre en oposición al ajuste presupuestario que lleva adelante Milei y, sobre todo, para quejarse por el veto a la ley de financiamiento educativo que está pronto a plasmarse en el Boletín Oficial.

“Las medidas de fuerza y las movilizaciones no alimentan el diálogo”, advirtió Adorni, en línea con un comunicado que emitieron ayer desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

A su vez, repasó los aumentos que el Gobierno le dio a las partidas para salarios y para gastos de funcionamiento, y consignó: “El gobierno nacional mantiene con las universidades un diálogo permanente desde el inicio de la gestión. Hemos escuchado que el diálogo está cortado, no es así. La última conversación, desde Educación, con el subsecretario de Políticas Universitarias, fue ayer. Un diálogo telefónico con el presidente y el vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Y además el martes se recibió a dos rectores de universidades nacionales. El diálogo está abierto, lo que puedan decir o no en términos mediáticos me excede, el diálogo es permanente”.

