El Gobierno envía ayuda para Venezuela tras los terremotos

El Gobierno argentino activó la asistencia a Venezuela tras los dos terremotos en su territorio, que ya suman casi dos centenares de víctimas fatales y más de mil heridos.

Así lo confirmó el flamante vocero Adrián Ravier; a través de un posteo en su cuenta de la red social X detalló la ayuda que se enviará a partir de las próximas horas.

“Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar”, consignó Ravier.

A partir de allí describió lo que se enviará a suelo bolivariano.

Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar.



Ante… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 25, 2026

Ravier consignó que, por orden del presidente Javier Milei, la Argentina “pone a disposición de Venezuela los siguientes recursos: médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos; ambulancia, enfermeros y auxiliares. También un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas”.

Alistamiento de las Fuerzas Armadas para brindar ayuda humanitaria Ministerio de Defensa

El vocero dijo que también se enviarán “dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino. Y agregó: ”Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores. Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército”.

Además, se enviarán “134 carpas y 48 kits de cocina. Colchones, camillas y aires acondicionados. Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”.

El diálogo entre ambos países fue abierto en la noche de este miércoles por el canciller Pablo Quirno, quien se puso en contacto directo con su par venezolano, Yván Gil. Ese contacto es directo desde entonces, según pudo saber LA NACION.

“Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quien le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan. Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación”, consignó Quirno en la noche del miércoles.

Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan.



Nuestros equipos permanecen en contacto y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026

Según pudo saber LA NACION de fuentes del Ejecutivo, la ayuda se coordina a través de la Jefatura de Gabinete y las carteras de Relaciones Exteriores, Seguridad, Salud y Defensa.

Venezuela fue epicentro este miércoles a las 18.04 (hora local), de un temblor de magnitud 7,2, que se produjo al oeste de la capital, Caracas. Esto fue seguido apenas 39 segundos después por una ruptura de magnitud 7,5.

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Solidaridad de la Iglesia

También la Iglesia expresó su solidaridad con Venezuela tras la catástrofe que provocó la pérdida de vidas y afectó a numerosas familias que atraviesan situaciones de sufrimiento.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñ{r Marcelo Colombo, envió una carta al arzobispo de Valencia y titular de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Jesús González de Zárate, para expresar su “cercanía con el pueblo” de ese país ante las consecuencias del terremoto que afectó a distintas comunidades.

Junto con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, el arzobispo Colombo transmitió “el acompañamiento espiritual a las personas heridas y a quienes perdieron sus hogares y bienes materiales” como consecuencia del terremoto.

Ambos manifestaron su apoyo a quienes participan en las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas. Los obispos afirmaron que comparten “el dolor de las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos” y que se unen a la esperanza de quienes trabajan para atender la emergencia.

Como parte de la respuesta de la Iglesia a la emergencia, el papa León XIV dispuso el envío de una ayuda inicial de 100.000 euros, a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Los fondos estarán destinados a colaborar con las tareas de asistencia a las poblaciones afectadas y se canalizarán por medio de las estructuras eclesiales presentes en las zonas damnificadas.