Terremotos en Venezuela: son 589 los muertos y crece la preocupación por los miles de desaparecidos

26 de junio de 2026 10:16 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

LA GUAIRA.- Casi 48 horas después de los dos potentes terremotos consecutivos que sacudieron el miércoles Venezuela, ya son 589 los muertos y 2980 los heridos, mientras todavía cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros.

La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, confirmó el nuevo número en la mañana de este viernes; hizo el anuncio rodeada de funcionarios y de oficiales militares, mientras daba la bienvenida a equipos de rescatistas que llegaban de todo el mundo. El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 .

En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

Varios edificios quedaron reducidos a escombros. Fotos: Juan Barreto/AFP y Pedro Mattey/AP

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En el sitio web no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela se reportaron para las 10 de este viernes alrededor de 50.000 personas no localizadas, mientras que más de 7800 ya fueron ubicadas.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos 2dos millones solo en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que “la gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares”.

Son 589 los muertos y crece la preocupación por los miles de desaparecidos FEDERICO PARRA - AFP

Los heridos eran rescatados cubiertos de polvo y sangre, y entre ellos había niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluido el de una mujer que quedó atrapada bajo una losa de cemento, con solo un pie descalzo asomando, antes de que los rescatistas la sacaran con vida. Sin embargo, al principio apenas se vieron equipos de búsqueda gubernamentales fuera de la capital, Caracas.

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La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, sufrió algunos de los daños y víctimas más graves. Allí se encuentra el principal aeropuerto del país, que fue cerrado debido a los daños, lo que complicó los esfuerzos de ayuda.

Muchos quedaron atónitos el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando la zona. Muchos edificios quedaron aplastados y en las calles se abrieron con grietas.

Las familias colocaron volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otros compartían listas manuscritas de nombres durante la búsqueda. Los venezolanos en el extranjero tenían problemas para comunicarse con sus familiares debido a la interrupción del servicio telefónico en el país.

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Hay cientos de muertos y más de 4300 heridos. Fotos: Federico PARRA / AFP

En el centro de Caracas, cientos pasaron la noche apiñados en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido y afirmó que eran los residentes quienes estaban excavando entre edificios derrumbados.

“Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio”, expresó sobre su hijo de 8 años que estaba desaparecido. Una madre lloró y se desplomó de dolor mientras se llevaban los cuerpos de sus hijos de 3 y 10 años envueltos en mantas. Otros gritaban los nombres de los desaparecidos. Algunos permanecían en silencio, en estado de shock.

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Delcy Rodríguez recorrió las zonas afectadas. Enormes grietas se abrieron en las calles. Varios edificios quedaron totalmente destruidos y al borde del derrumbe. Fotos: Presidencia de Venezuela, Federico Parra/AFP y Juan Barreto/AFP

Las autoridades venezolanas señalaron que se estaban desviando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, una zona que no es ajena a los desastres naturales: un deslave mató a miles en 1999, en lo que se considera uno de los peores desastres naturales del país.

La prensa estatal reportó momentos de esperanza entre la destrucción, incluyendo el rescate de un joven sacado en camilla de un edificio afectado en el distrito de San Bernardino, en Caracas, ante los aplausos de los presentes, mientras su madre, entre lágrimas, le decía “Leandro, te amo”.

La televisión pública venezolana emitió las imágenes de una niña, cubierta de polvo y envuelta en una sudadera oscura, que emergía de entre los escombros con la ayuda de rescatistas. El jefe del grupo de rescate metropolitano de Caracas, José Luis Núñez, explicó a VTV que fue hallada en un edificio de 10 pisos de La Guaira que “colapsó en pancake”. “Queremos destacar la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir de esta niña”, apuntó Núñez.

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Bomberos y rescatistas trabajan en la zona de desastre asistiendo a las personas que perdieron todo en un instante. Fotos: Orlando Obispo/AFP, Federico PARRA/AFP

El desastre natural es el último reto para Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura y destitución del entonces presidente, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Venezuela enfrenta problemas económicos desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Apuntó que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de US$200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados.

El jueves hizo un llamado a las empresas que pusieran maquinaria pesada de construcción a disposición de las operaciones de rescate. “Esperamos rescatar a la mayor cantidad posible de personas con vida”, afirmó Rodríguez.

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Las personas caminan entre los escombros en un intento de recuperar algunas de sus pertenencias, Catia La Mar fue una de las zonas más afectadas por los terremotos, Los edificios colapsaron tan rápidamente que no dieron tiempo a escapar de los derrumbes Ronald Pena R./EFE, Federico Parra/AFP

La falta de señal de telefonía celular en partes del país agravó la angustia de muchas familias, en particular de aquellas entre los más de 7,7 millones de personas que dejaron Venezuela durante su prolongada crisis y que tenían dificultades para comunicarse con familiares dentro del país. Decenas de personas recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda para encontrar a sus seres queridos, publicando fotos de familiares desaparecidos y su última ubicación conocida.

Un hombre rebusca entre los escombros de un edificio derrumbado tratando de recuperar sus pertenencias tras un terremoto en Catia La Mar JUAN BARRETO - AFP

Poco después de que funcionarios de Naciones Unidas en Venezuela instaron al gobierno a levantar las restricciones sobre las redes sociales para que la gente pueda tener acceso a información potencialmente vital, los venezolanos en el país pudieron acceder a X. El sitio había sido bloqueado por Maduro desde agosto de 2024, en un intento por suprimir el intercambio de información entre quienes rechazaban su proclamación de victoria en las elecciones presidenciales de julio.

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Según indicaron fuentes de la Cancillería argentina a LA NACION, las autoridades están en contacto con el gobierno venezolano y hasta ahora no hay reportes de argentinos entre los afectados.

Ayuda extranjera

Unos 1000 efectivos de 25 equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo se están desplegando en Venezuela, dijo Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Washington desplegaría “de inmediato” asistencia.

“Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápida y será eficaz”, expresó Rubio, aunque reconoció que el cierre del principal aeropuerto de Venezuela cerca de Caracas presentaba algunos retos logísticos.

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Ayuda de México a Venezuela HANDOUT - Mexican Presidency

La televisión pública venezolana mostró el viernes la llegada de rescatistas con perros y equipos, incluyendo cámaras y georradares, desde España. Equipos de Chile y Suiza también aterrizaron en suelo venezolano, y tres aviones de transporte militar de Alemania con personal y ayuda estaban en camino. Turquía anunció que dos vuelos saldrán de Estambul el viernes con rescatistas y un par de perros de búsqueda. China indicó también que proporcionará asistencia. Líderes de Qatar, Brasil, Portugal y Canadá también prometieron enviar asistencia.

Equipos de rescatistas de El Salvador y República Dominicana llegaron a Venezuela el jueves, junto con rescatistas y ayuda material desde México.

Agencias AP y AFP.

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