El Gobierno espera un “miércoles negro” por el índice de inflación de marzo

El Gobierno de Alberto Fernández se prepara para afrontar mañana un “miércoles negro” en materia económica. Será cuando se conozca el índice inflacionario de marzo, que se ubicará por encima del 6 por ciento, lo que significará una batalla perdida en la “guerra contra la inflación” que prometió el mandatario el mes pasado, poco antes de que se conocieran los datos de febrero. A diferencia de entonces, este mes el Gobierno buscó adelantarse al impacto de la cifra que podría despertar un recrudecimiento de las críticas internas en la coalición oficialista.

Las diferencias por el manejo económico están en el eje de la severa crisis interna que atraviesa la alianza de gobierno. Desde el ala dura, con Cristina Kirchner y La Cámpora a la cabeza, arrecian las críticas al ministro Martín Guzmán, quien tiene el apoyo del presidente Fernández.

En ese sentido, en Casa Rosada y distintas terminales del oficialismo se deslizaba hoy que para completar el “miércoles negro” estaría una exposición de la vicepresidenta, en el CCK, al mediodía, en la apertura de la 14° Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoaméricana (EuroLat). “Imposible saber qué va a decir, pero en la línea de lo que viene pasando algún o algunos mensajes va a haber seguro”, se adelantó un hombre con despacho en Balcarce 50.

Las fuentes consultadas por LA NACION hacían referencia a que los datos, que se difundirán vía INDEC, a las 16, y los posibles comentarios de la exmandataria coincidirán con movilizaciones de organizaciones sociales en todo el país, como telón de fondo, tras no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno en su reclamo para conseguir más planes sociales. “Por lo menos no es un nuevo acampe”, ponderó un funcionario.

“Es un dato que ya conocemos hace bastante, sabemos que iba a ser el peor mes, porque sabemos como fue el impacto de la suba de alimentos en las primeras dos semanas, el de los precios internacionales”, explicaron fuentes de Casa Rosada y aludieron a los “índices de inflación en el resto del mundo, como Estados Unidos y Alemania”.

Al tiempo que explicaron que tienen “cierta expectativa” en que en abril por distintos factores la escalada se “desaceleró notablemente”, y el impacto internacional sobre alimentos “no estaría prolongándose en el tiempo”. Tras lo que agregaron que “mientras tanto, el Gobierno está tomando las medidas que está tomando” (como precios cuidados, cortes de carne “además de la recomposición de ingresos a través de la reapertura de paritarias”.

Fernández seguirá toda la jornada de mañana desde Olivos tras haber sido padre este lunes a la madrugada. Si bien en lo formal el mandatario no tomó licencia, algo sensible en un momento de crisis interna como el que atraviesa el gobierno, no tuvo agenda pública ni asistió a Casa Rosada este lunes y martes.

En el Ejecutivo estaban quienes consideraban que el Gobierno se “movió” mejor esta vez respecto de lo que serán los datos de inflación, que el mes pasado, cuando poco antes de anunciarlo, el mandatario se mostró en un natatorio con mujeres haciendo aqua gym, tras haber anunciado la “guerra contra la inflación”. “Acá salió Martín (Guzmán) a marcar la cancha, con un mensaje claro en la interna y abriendo el paraguas sobre lo que se va a conocer”, enumeraba una fuente consultada por este medio, en referencia a la entrevista que el titular de la cartera de Hacienda brindó el lunes por la noche a la señal C5N.

En distintas terminales del oficialismo coincidían en ver un cambio de figura en torno de Guzmán. “Pasó de alfil a rey”, describió un hombre de Balcarce 50. “El viernes volvieron a la carga con que rodaba su cabeza, mientras él estaba en Brasil, con reuniones importantes con dos ministros claves de allá y con el embajador (Daniel Scioli) y cuando volvió se reunió con Alberto en Olivos, de ahí salió ratificado y unas horas después dio la entrevista donde empezó a marcar la cancha a los que no acompañan, eso fue clave y no lo pudo haber hecho sin la venia presidencial”, completaron las fuentes consultadas.

También destacaron las declaraciones que en las horas posteriores salieron a dar los ministros Gabriel Katopodis y Aníbal Fernández, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y el santafesino Agustín Rossi. “Demuestra el nivel de molestia que hubo con los ataques internos y una idea de que hay que dejar de jorobar con las internas. La gente no nos va a perdonar seguir con la interna cuando la plata le alcanza para cada vez menos, cuando le alcanza”, sintetizó otro funcionario.

Cerca de Fernández aseguran que inflación e ingresos son los temas que lo “desvelan” y que, después de lo que será el “mal trago” de mañana, se aferra a los informes que llegan a su escritorio y que indican la desaceleración de los aumentos de los alimentos en abril.