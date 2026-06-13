Zago se refirió al futuro de Adorni en medio de las denuncias: “Creo que antes del 23 cae”

El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago dijo este sábado que su bloque dará quórum en la Cámara de Diputados para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea interpelado. Respecto a una posible moción de censura para desplazar al funcionario, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, el exlibertario aseguró que “cae” antes del 23 de junio.

La reacción de Zago llegó tras la entrevista que brindó Adorni esta semana con José Del Rio en LN+, en la que dio una nueva declaración sobre el incremento de su patrimonio a lo largo de los años. Luego de decir en una conferencia de prensa en marzo que había ahorrado producto de su trabajo en el sector privado, esta vez aseguró que invirtió US$200.000 en criptomonedas, que con eso generó otros US$300.000 y que todo lo mantuvo en “negro”.

Oscar Zago Soledad Aznarez

"Vamos a dar quórum y vamos a acompañar para que por lo menos se lo haga venir para una interpelación porque nos sentimos muy tomados de boludos. Vino y nos mintió. Cuando se fue al otro día y al otro día seguía haciendo declaraciones y fue todo distinto de lo que nos venía a contar a los diputados““, indicó Zago.

Además, respecto a si apoyaría la moción de censura que impulsa el kirchnerismo, el diputado insistió en que Adorni debería irse antes a través de dos caminos: o que el presidente Javier Milei le tome la renuncia que el propio jefe de Gabinete ofreció en marzo o que él mismo presente su renuncia indeclinable. “Se tiene que ir solo, no hay que removerlo. El problema del jefe de Gabinete es que fue mintiendo y descaradamente. En un programa decía una cosa y en el otro decía otra y a los diputados les decía otra sobre el mismo tema", agregó.

En paralelo, advirtió que la oposición no cuenta con los dos tercios suficientes para una moción de censura que remueva a Adorni de su cargo. “El oficialismo tiene 94 bancas, al menos que dejen de ser hipócritas y le saquen el problema al Gobierno. No están los dos tercios. Sí para una interpelación (que se necesita la mitad más uno). Salvo que diputados tomen cartas en el asunto y apoyen la moción, como los de [Patricia] Bullrich...”, consideró.

A pesar de que aseguró que el Congreso no va a removerlo, Zago sentenció: “El Gobierno no va a querer pagar más costos y creo que antes del 23 cae”.

En otro tramo de la entrevista, al ser consultado sobre por qué el Ejecutivo sostiene a Adorni a pesar de su complicada situación judicial, el legislador dijo: "Seguramente es parte de la interna esto de haberle dado un plazo más“.

Sesión

Esta semana, 31 diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros, convocaron a una sesión especial para el 23 de junio, a las 14. Ese día, esperan tratar distintos proyectos vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete: desde pedidos de informes al Poder Ejecutivo hasta pedidos de interpelación para iniciar una moción de censura en su contra.

Para abrir el recinto, se debe contar con la presencia de 129 diputados. En caso de reunir ese número, como ninguno de los proyectos presentados cuenta con dictamen de comisión, se debería aprobar su tratamiento sobre tablas. Para ello, se requiere de una mayoría especial de dos tercios. En caso de no conseguir esos votos, se deberá proceder al emplazamiento de las comisiones correspondientes para activar su discusión.

Moción de Censura a Adorni



El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 11, 2026

Si se reuniesen los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas, recién entonces los diputados podrán someter a votación la iniciativa. Los pedidos de interpelación con motivo de una eventual moción de censura se aprueban por mayoría absoluta (la mitad más uno de sus miembros, es decir, 129 diputados). Si se obtiene un resultado favorable, se procederá a fijar una fecha para la citación que dará inicio al proceso para intentar remover a Adorni del cargo.

En simultáneo, la Justicia deberá avanzar con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La entrevista de Adorni en LN+

El jefe de Gabinete reconoció en LN+ que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados y sostuvo que se trató de fondos obtenidos antes de ingresar a la función pública.

”Ahorramos en negro como todos los argentinos. No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, respondió.

El detalle de las criptomonedas en las que habría invertido Manuel Adorni

Adorni afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según su versión, se trata de aproximadamente medio millón de dólares cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. Sostuvo que la omisión fue “un error” y aseguró que pagará “todos los impuestos” que correspondan.

Entrevista de Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

Sobre su patrimonio, desglosó: “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada

Y detalló: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.