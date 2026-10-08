El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el ataque a la AMIA

El Gobierno anunció que estudia llevar a tribunales internacionales la causa por el atentado contra la AMIA, de modo de conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994.

Así lo dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en su cuenta de la red social X, tras reunirse con las autoridades de la AMIA.

Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994.



Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de… pic.twitter.com/aKKsJMh8ML — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) October 8, 2026

“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994″, escribió Mahiques.

Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que se estudia acudir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para denunciar a Irán, que para la justicia argentina es responsable del atentado.

“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, dijo Mahiques.

La investigación por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, avanza con un juicio en ausencia. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y a un libanés por el ataque a la AMIA y sobreseyó a otros dos que habían sido acusados por el fiscal Sebastián Basso.

Ahmad Vahidi es sospechoso de estar implicado en el atentado a la AMIA Archivo

Por los plazos del proceso, es probable que el caso esté en 2027 en un tribunal oral y que el juicio en ausencia comience en 2027 o en 2028 en un tribunal oral a designarse.

Mohsen Rezai, vicepresidente de Irán y acusado del atentado contra la AMIA Archivo

Así se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994.

Los acusados a juzgar en ausencia son, por ahora: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios quedaron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático y agente de inteligencia.

Como coorganizador y agente operativo fue procesado Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah, por haber coordinado la fase final del ataque.

Resta sumar a este grupo a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán. Hejazi es el principal acusado, junto con Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, número 1 y 2 del gobierno de Irán actualmente.

Ahora en paralelo el Gobierno quiere llevar a quienes considera responsables a tribunales internacionales. En septiembre pasado, cuando se destrabó el juicio en ausencia por la AMIA, impulsado por el propio Gobierno cuando Mariano Cúneo Libarona era ministro de Justicia y un sector de la comunidad judía, hubo celebraciones en el oficialismo.

El ministro Mahiques dijo en ese momento del juicio en ausencia que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”. Esta ley fue promovida por la comunidad judía y el Gobierno.

El presidente Javier Milei reposteó el mensaje de su ministro y dijo: “La moral como política de Estado. MAGA”.

La Moral como Política de Estado.

MAGA! https://t.co/zeHQOqG6GK — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2026

El Gobierno dijo que la justicia, con la intervención del fiscal Basso, acreditó que la decisión estratégica del ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y ejecutada por Hezbollah.

La calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El juez de Casación Diego Barroetaveña, en el acto por la AMIA

Además, se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente, el 19 de julio de 1994, con 20 muertos. Ambos ataques fueron reivindicados conjuntamente por Hezbollah.