El Gobierno incluye el proyecto de ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que en el temario de sesiones extraordinarias, se incluirá el proyecto de ley Penal Juvenil, que busca la baja de la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos.

En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria apunta a bajarla a 14.

Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo lunes y entre los temas que se tratarán están la reforma laboral, la ley de Glaciares, pliegos para cubrir embajadas y el acuerdo Unión Europea- Mercosur, pese a estar frenado en la justicia europea. Aunque, tras el anuncio de este lunes, no se descartara incluir más temáticas, según deslizaron fuentes oficiales.

Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La "Ley Penal Juvenil" también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.





En la reunión de hoy estuvieron, además de Adorni, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menen; el asesor Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La mesa política del Gobierno se reunió durante casi dos horas en la mañana de este lunes. Fue con el objetivo de “analizar la modernización laboral y definir la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias”, dejaron trascender desde las filas oficiales. Agregaron que “asimismo, se resolvió la ampliación del temario” del período legislativo.

“Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”, consignó la senadora Bullrich en sus redes tras conocerse la inclusión del tema en extraordinarias.

Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.



La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir.



Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los

Respecto del debate sobre la edad de imputabilidad, en el Gobierno habían hecho referencia al tema en los últimos días, a raíz del crimen de Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de otros tres menores. "Se terminó la impunidad por edad“, publicó también Bullrich, en su cuenta de la red social X.

“Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que grabaron el acto. Hoy, dos de ellos están libres“, describió Bullrich el caso ocurrido en diciembre en Santa Fe, pero que tomó estado público a nivel nacional la última semana.

La de este lunes fue la segunda reunión de mesa política del año, luego de la que se realizó el lunes 12. El objetivo que se trazó el Gobierno desde el año pasado, fue la aprobación del proyecto de reforma laboral y luego fue ampliando el temario. La idea es que el período de extraordinarias se extienda entre el próximo lunes 2 y el 27 de febrero, poco antes de que el 1° de marzo Javier Milei abra el período ordinario.