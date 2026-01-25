Embarcado en el “tour de la gratitud”, Milei llega mañana a Mar del Plata y el martes habla en La Derecha Fest

MAR DEL PLATA.- La gira de verano de baño popular que la semana pasada emprendió el presidente Javier Milei en Córdoba, con escala e incluso canto sobre el escenario del Festival de Folklore de Jesús María, tendrá continuidad este lunes y en estas playas con una actividad de dos jornadas que incluirá una presencia en un centro comercial muy concurrido y una posterior participación en un evento organizado por sector militante de La Libertad Avanza que fue bautizado como “La Derecha Fest”.

No se quedará con esa única ovación de tribuna cautiva. También han confirmado desde el entorno del Ejecutivo como de la productora del espectáculo que, antes de abandonar la ciudad, por la noche del martes será uno de los espectadores de la obra teatral de Fátima Flórez, que fue su novia durante el inicio de su gestión y durante esta temporada presenta su propuesta artística de imitaciones y humor titulada “Fátima Universal”.

En octubre pasado ya anduvo aquí por el paseo comercial de calle Güemes, en tiempos de campaña y previo en la última elección nacional que su fuerza ganó a nivel nacional. Fue con una breve presencia con discurso en la zona de calle Güemes y Avellaneda, rodeado de miles de personas. Debió retirarse pronto, tras breve discurso, por razones de seguridad.

Allí, en ese mismo cruce, tiene previsto arrancar su agenda en Mar del Plata de este 2026 con algunas selfies con seguidores y también acompañamiento a algunas figuras fuertes del espacio con incidencia a nivel local, regional y provincial. Es la segunda escala del denominado “Tour de la Gratitud” que arrancó en Córdoba.

En aquel paso por Mar del Plata llegó y se fue en una camioneta, parado en la caja junto a su hermana, Karina Milei, y algunos colaboradores. Alcanzó a dejar un discurso de agradecimiento y aliento, de unos pocos minutos. La partida fue rauda.

Esta vez, a partir de las 20.30 de este lunes y a poco de arribar en avión, se repetiría ese mismo esquema, que entonces implicó algún susto por la cantidad de cerca que lo rodeaba, a tiro de mano. Pero al oficialismo le cae bien porque aporta un contacto muy cercano con la gente. Ahora quizás con más seguridad, teniendo en cuenta que el movimiento turístico multiplicó la presencia de residentes en la ciudad.

Se pudo conocer que el jefe de Estado pasará la noche del lunes en un hotel céntrico y tradicional, con vista al mar. Desde que asumió el gobierno no ha utilizado la residencia oficial del Complejo Turístico de Chapadmalal, donde los presidentes tienen un espacio muy cómodo, de mucho verde y salida a playa privada. Por allí anduvo en estas últimas semanas el gobernador Axel Kicillof.

Sectores comerciales e industriales de la ciudad, sin mucho ruido pero sí en busca de contactos cercanos, han intentado gestionar algún encuentro con el Presidente para plantearle algunas inquietudes. Por el momento no hay ninguna reunión confirmada.

La agenda del martes tendrá su punto fuerte con participación en el cierre de La Derecha Fest, un evento organizado y convocado por algunos militantes que son devotos plenos de Milei. Se espera una presencia multitudinaria en un balneario lindero al faro.

Aún no está confirmado pero es muy probable que horas antes, entre fines de la mañana y comienzos de la tarde, haga una visita al Parque Industrial General Savio de este distrito, donde realizaría una recorrida por algún establecimiento fabril. Por allí lo tuvo su última visita a Mar del Plata, cuando encabezó la inauguración de la nueva planta de la firma Lamb Weston, donde se procesan papas congeladas.

Se lo espera esta vez acompañado de su hermana. También se anuncia a la senadora Patricia Bullrich y también del ministro del Interior, Diego Santilli, que es el gran armador político de estos días en los que el gobierno tiene por objetivo sumar el aval de las provincias para que sus legisladores acompañen propuestas como la reforma laboral, proyecto que está en etapa de definición previa a su derivación e ingreso a cámaras legislativas.

Los laderos de los hermanos Milei por aquí son los diputados Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio. Uno el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el otro es quien sostiene la estructura partidaria en esta región del centro y sudeste de la provincia. Con ellos cuentan para organizar buena parte de la agenda, más allá de “La Derecha Fest”.

Junto a ellos aparecerán otros nombres que vienen marcando cercanía incondicional con el presidente. Por ejemplo Guillermo Montenegro, ahora senador bonaerense y en uso de licencia de su cargo de intendente de General Pueyrredón. Macrista de origen, aquí se mueve a la par del Presidente.

Será junto a Bullrich parte de la lista de oradores de La Derecha Fest, con un formato que promete puestos de información, venta de merchandising y algunos discursos. También habrá bandas de música, videos –por ejemplo uno de ellos sobre la caída de Nicolás Maduro- y palabras también de Gabriel Ballerini, Agustín Laje y Nicolás Márquez. La presencia de Milei por allí está prevista entre las 23 y casi medianoche.

Javier Milei viajó a Mar del Plata para visitar a Fátima Florez por su cumpleaños en la temporada dos años atrás LA NACION/Mara Sosti

Es que previamente repetirá una salida que ya hizo aquí durante su primer verano como Presidente: este martes irá al teatro a ver la obra que encabeza Fátima Flórez. Entonces era su pareja y su paso por ese escenario del teatro Radio City tuvo repercusión por los besos apasionados de la pareja, sin reparar en el impacto mediático. Ahora como un espectador y admirador. Siempre, también, en busca de aplausos. De eso parece que se trata el “Tour de la gratitud”.