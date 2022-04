El Gobierno intenta apurar hoy nombramientos claves en juzgados que investigan causas de corrupción

Contra reloj, en la última semana en que está funcionando el Consejo de la Magistratura ante su eventual cierre, el Gobierno intentará apurar hoy la designación de jueces federales en lugares clave de Comodoro Py 2002, donde se investigan causas de corrupción. Sin embargo, le faltaría un voto para poder conseguir esos nombramientos.

Pese a que faltan pocos días para que asuman los nuevas consejeras, electas la semana pasada, y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, este lunes fue convocado un plenario con los actuales 13 consejeros, que pondrá a votación la designación de los jueces para ocupar tres juzgados de Comodoro Py 2002 y otros dos en la Cámara Federal, que revisa los procesamientos y sobreseimientos de los funcionarios y exfuncionarios.

Para poder nombrar a los candidatos que desea el Gobierno, el oficialismo necesita los votos de los dos tercios de los consejeros de la Magistratura . Es decir, que debería alcanzar nueve votos para aprobar esas ternas y enviarla al Poder Ejecutivo.

El oficialismo –según dijeron consejeros cercanos al Gobierno– cuenta con ocho votos y le falta uno. Estos serían los votos de los legisladores Mariano Recalde, Vanesa Siley, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) y Graciela Camaño (Interbloque Federal); del juez de la Lista Celeste Alberto Lugones; del académico Diego Molea y de Jerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo. El octavo voto sería el del juez Juan Manuel Culotta, de la lista Compromiso Judicial.

Mariano Recalde, Vanesa Siley y María Inés Pilatti Vergara

Sin embargo, el voto de Culotta estaría condicionado a que exista un acuerdo más amplio y un mayor consenso con el resto de la oposición. En particular, al juez le interesa aprobar las ternas y cubrir las vacantes para los cargos de jueces civiles, comerciales y laborales, que son los que están mas cerca de los asuntos que a diario “impactan en la gente”. Pero entre los opositores impera la orden de no votar nada.

El Gobierno trata de sondear a la senadora radical Silvia del Rosario Giacoppo, que responde el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR. Para asegurarse que no saque los pies del plato y que no ceda ante la tentación de una negociación, abogados cercanos a Juntos por el Cambio conversaron con la legisladora en estas últimas semanas.

Silvia del Rosario Giacoppo

Existe un acuerdo del radicalismo y de Pro para no facilitar la votación de ninguna terna, dijeron consejeros opositores. Ese acuerdo incluye a los consejeros de los abogados cercanos a Juntos por el Cambio y a los legisladores.

Las razones por las que la oposición no se presta a la negociación pasan por la falta de voluntad de facilitarle las cosas al Gobierno, pero también por la desconfianza, pues los opositores dicen que no tienen garantías de que lo se acuerde en el Consejo, cuando se envía una terna al Poder Ejecutivo, se cumpla cuando el Gobierno envíe los pliegos al Senado . Hubo casos recientes donde no se respetaron esos pactos.

Los concursos más avanzados y con ternas aprobadas en la Comisión de Selección son para para cubrir los cargos que dejaron en sus juzgados el fallecido juez Claudio Bonadio, el jubilado Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, que pasó a integrar la Suprema Corte Bonaerense.

En el juzgado N°12, que era el de Torres, el oficialismo propone a Diego Fernando Arce, Leonel Gómez Barbella y Julio Cesar Di Giorgio en la terna principal, y a María Josefina Minatta, Maximiliano Iturburu, Viviana Sánchez Rodríguez y María Miranda Gaeta en la terna complementaria. Pablo Tonelli, consejero de la oposición, quedó en minoría con sus ternas, donde hay nombres en común con las ternas oficialistas. Culotta, por los jueces, se abstuvo.

Leonel Gámez Barbella es el fiscal que investiga la pegatina de afiches contra Cristina Kirchner. También impulsó el caso Papel Prensa y pidió la indagatoria de quienes en ese momento integraban el directorio del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y del exdirector de LA NACION Bartolomé Mitre

Josefina Minatta es abogada de la Procuración, trabajó con Alejandra Gils Carbó y cobró notoriedad pública cuando protagonizó un escrache contra el exministro Domingo Cavallo mientras daba una charla en la UCA.

Para los juzgados 6 y 11, que eran de Canicoba Corral y Bonadio, el oficialismo votó en la primera terna a Gonzalo Rúa, Pablo Cesar Cina y Maribel Castelnuovo, y en la segunda a Albertina Caron, Matías Landino, Raúl Alejandro Roust. En las complementarias propusieron a Pablo Flores, Federico Gasipi, Javier Álvarez, Leandro D’Asenzo, Carlos Onetto y Santiago Sursuolo Suárez.

La Comisión de Selección también avanzó con los concursos para los cargos que actualmente ocupan los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La Corte dispuso que Bruglia y Bertuzzi deben irse cuando se definan sus reemplazos. Aquí, la primera terna del oficialismo propone a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Cecilia Patricia Incardona y Javier López Biscayart.

Poviña es juez federal en Tucumán y cuando fue subrogante en Jujuy procesó a Carlos Blaquier, acusándolo de colaborar con la dictadura en la represión ilegal de trabajadores del Ingenio Ledesma, que le pertenecía.

Incardona es fiscal federal de Lomas de Zamora a investigó la causa de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y que sufrieron Cristina Kirchner, políticos oficialistas y opositores, periodistas y sindicalistas, donde terminaron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Luego, la Cámara Federal porteña revocó esos procesamientos.

La segunda terna está integrada por Agustina Rodríguez, Gonzalo Demián Viña y Julio César Giorgio.

Nada hace pensar que este lunes pueda aprobarse alguna terna, aunque hay otro plenario previsto para el miércoles, lo que abre una última oportunidad antes de que asuman las nuevas consejeras.