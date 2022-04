Desde su entorno piden “reacción política” al Presidente

En medio de la turbulenta dinámica interna en la que está sumido el oficialismo, algunos de sus principales funcionarios del Gobierno le sugirieron al presidente Alberto Fernández que tome decisiones políticas. “Lo ven sin reacción y se la piden, porque la sensación es que se viene aguantando desde hace mucho y es todo cada vez peor”, resumió a LA NACION una importante fuente del Gobierno. La definición fue en línea de lo que confirmaron otras dos fuentes, que hicieron referencia a lo que se le pide a Fernández ante las cada vez más virulentas críticas del kirchnerismo.

“El problema no es de gestión, más allá de todo lo que está pasando; el tema es político”, insistió otro de los consultados. Entre quienes le pidieron reacción al mandatario hubo ministros y también gobernadores. Frente a la embestida del kirchnerismo duro, la postura del mandatario es no responder. “Es como un entrenamiento de boxeo, en el que ellos (por el kirchnerismo) pegan, pero del otro lado es como si hubiera una bolsa de arena: recibe, banca y no responde”, describió un funcionario del Ejecutivo para explicar la postura de Fernández.

”Pase lo que pase, no se va a responder”, insisten cerca del mandatario. Incluso agregan que en los últimos días también estuvieron los que le recomendaron alejarse de polémicas como las que se suscitaron al conocerse que el diálogo entre él y la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba interrumpido.

Desde hace meses hay quienes, en las propias filas del entorno presidencial, hablan de una tranquilidad “casi irritante” por parte del jefe de Estado respecto de las críticas y actitudes internas, en especial de las filas de La Cámpora. En esa línea enumeran, solo en el último año, desde la “desobediencia” de Luana Volnovich, titular del PAMI, quien viajó junto a su segundo en el organismo al exterior, pese a la recomendación presidencial de no hacerlo, a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados, tras el principio de acuerdo con el FMI, pasando por la votación en contra en el Congreso, los videos de la agrupación con fuertes críticas a la decisión presidencial, los mensajes de Andrés “Cuervo” Larroque y las idas y vueltas por las pedradas al despacho de Cristina Kirchner, entre otros puntos.

También puntualizan las constantes y cada vez más punzantes críticas a los funcionarios del albertismo. “No se puede tener a (el secretario de Comercio Interior, Roberto) Feletti diciendo lo que dice y que seguir como si nada. Ese ataque no es inocuo”, describió una de las fuentes consultadas. Feletti, hombre de Cristina Kirchner, dijo esta semana que no hace “milagros”, en referencia a la lucha contra la inflación, y días después agregó: “Lo peor está por venir”. “Es una locura que un funcionario del propio Gobierno esté diciendo algo así”, agregaron.

”El presidente escucha a todos, siempre lo hizo y lo va a seguir haciendo, pero al final las decisiones siempre son de él”, detalla alguien que lo conoce de cerca. “Está claro que alguna decisión hay que tomar, pero eso por ahora no sucede. Ellos van a seguir pegando y nosotros seguiremos sin responder. Se puede vivir con esta tensión, pero claramente no está bien. Menos cuando hay una situación económica y social que no da margen para demasiado más”, se sinceró uno de los interlocutores.

”Los aprietes empezaron en septiembre después de las PASO. Alberto entregó a ´Juampi´ (Biondi, su hasta entonces vocero) y a Santiago (Cafiero, que pasó de jefatura de Gabinete a Cancillería) y ellos siguieron pegando. Es decir, ya le demostraron que siendo manso no los satisface, qué más va a a entregarles”, se preguntó un funcionario.

“Acá todos saben, Alberto incluido, que hay cosas por hacer, que hay que buscar una mirada política, discutir una agenda”, detallaron desde el entorno del mandatario. “Está claro que es cada vez más necesario y a la vez, parece menos probable”, admitieron.

”Probaron con las renuncias, después con las cartas y ahora con las declaraciones, es la lógica del apriete. Eso no puede seguir así y el cambio no va a salir de ellos, tiene que salir de acá”, dijo un hombre con despacho en Casa Rosada. “No se habla de romper, ni mucho menos, pero si marcar un quiebre porque sino es una avanzada en loop que nos deja en suspenso”, describieron las fuentes.

Cerca de Fernández aseguraron que lo ven “preocupado, pero consustanciado en que hay que encontrar una forma de mantener el Frente pero también una agenda, no de cualquier manera”. Agregaron que consideran que hay que seguir “firmes, pero con nuestras convicciones. Porque son tantos los problemas políticos que no podemos poner en valor las cosas por las internas y eso no se puede seguir permitiendo”.