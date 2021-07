El Gobierno lanza el plan de trabajo para los jóvenes, uno de los sectores más desencantados

En pleno arranque de campaña hacia las elecciones de medio término y con la mira puesta en los jóvenes, uno de los segmentos que aparecen más esquivos en el escenario electoral , el gobierno nacional lanzará mañana el programa “Te Sumo”, que apunta a la inserción laboral de quienes tienen entre 18 y 24 años. Ideado en el Gabinete Económico e impulsado por los ministerios de Trabajo y Desarrollo Productivo, el plan apunta a que esos jóvenes accedan a trabajar en pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Tal como adelantó LA NACION, las empresas que contraten jóvenes a través del programa se verán beneficiadas con reducción de aportes patronales y apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral.

El plan es definido en Casa Rosada como “proactivo para empresas, sin una mirada asistencialista y federal”, según detallaron a LA NACION fuentes gubernamentales. La intención, explican, es empezar a “despegar” de los planes e ir apostando al trabajo registrado y a la capacitación. Una idea similar a la que, en paralelo, proyecta el massismo en el Congreso, aunque aún está en desarrollo y se desconocen sus alcances finales.

El lanzamiento del Plan será en el Parque Industrial de Almirante Brown, en una empresa de materiales para la construcción, y el acto será encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; y por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Claudio Moroni y Matías Kulfas

Replicando el esquema que se vio el lunes en Merlo, con la entrega de viviendas y en un adelanto de lo que se repetirá en los próximos meses, también estarán el intendente local, Mariano Cascallares; los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, además de 12 intendentes de municipios bonaerenses de la tercera sección electoral y representantes de cámaras empresarias y de entidades gremiales . El presidente Alberto Fernández no será de la partida , por estar en visita oficial a Perú, para asistir a la asunción de Pedro Castillo.

Los jóvenes conforman uno de los segmentos que más preocupan al oficialismo, que en el último tiempo comenzó a poner más atención sobre esa franja y hasta lanzó el Consejo Multisectorial de la Juventud, con la aspiración de que funcione como un espacio para abordar las preocupaciones del sector.

La preocupación no es casual. Recientemente, una encuesta de la consultora Analogías, de las que más mira el oficialismo, evidenció un dato contundente: ante la consulta sobre si el Gobierno tiene acciones para acompañar a los jóvenes en materia laboral y educativa, el 73,5% de las personas entre 16 y 29 años respondió “poco o nada”.

En la Casa Rosada descartan que la presentación y el plan apunte a las elecciones: afirman que recién ahora se pueden acercar a los jóvenes de un modo que antes la situación sanitaria no permitía. En tanto que también admiten el impacto que sintieron los jóvenes durante la cuarentena de varios meses y señalan que la cartera de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, buscó contener a ese grupo, sobre todo dentro de los sectores más vulnerables.

“Somos parte de un Gobierno que intenta estimular el diálogo político. De nada le sirve a la Argentina una juventud callada. Tenemos el 57% de los niños pobres en el país: si eso no nos interpela, yo no sé qué puede hacerlo. Cuando se detectó esa problemática el Estado lanzó la Tarjeta Alimentar, pero si no logramos construir un proyecto que genere trabajo, la pobreza no la vamos a reducir con la tarjeta”, sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la presentación del Consejo, hace pocas semanas. El cónclave fue criticado entonces por la ausencia de determinados sectores. Ahora, el Ejecutivo va por más.