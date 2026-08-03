El Gobierno le otorgó un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

El Gobierno le otorgó un bono de $50.000 al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. El pago tendrá carácter excepcional, se realizará por única vez y será depositado junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026, según estableció el Poder Ejecutivo en dos decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial.

La medida fue dispuesta mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, destinados respectivamente al personal dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad Nacional. En ambos casos, la suma será remunerativa y no bonificable, y cada persona alcanzada podrá percibirla una sola vez.

A su vez, el costo del pago será cubierto con los créditos presupuestarios asignados a cada una de las jurisdicciones involucradas dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Las normativas fueron firmadas por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y, según el caso, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti o la de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Las Fuerzas Armadas argentinas recibirán un bono junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026 Mauro V. Rizzi

El decreto correspondiente al área de Defensa incluye al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas. También comprende al personal activo de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad que cumple funciones en Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos de la normativa, el Ejecutivo señaló que resulta necesario adecuar los ingresos del personal alcanzado para asegurar una retribución acorde con las funciones, las responsabilidades y la dedicación exigidas.

El segundo decreto alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional y a quienes se encuentran comprendidos dentro de la categoría de alumnos de esa fuerza. También recibirán los $50.000 los integrantes con estado policial en actividad de la Prefectura Naval y el personal activo de la Policía Federal.

La disposición incorpora, además, al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El mismo beneficio fue establecido para el personal con estado penitenciario en actividad y para los alumnos del Servicio Penitenciario Federal.

A su vez, el pago extraordinario será percibido por el personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

En este caso, el Gobierno sostuvo que la decisión apunta a reconocer y mantener una adecuada jerarquización de los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales, teniendo en cuenta la capacidad, la responsabilidad y la dedicación requeridas para desarrollar las tareas que tienen asignadas.

Los dos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para aplicar la medida.