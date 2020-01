Se comprometió a abordar la situación de las provincias, el principal reclamo Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020

El proyecto de ley marco de reestructuración de la deuda externa tendrá hoy media sanción de la Cámara de Diputados. Ese no será el único trofeo que se llevará el gobierno de Alberto Fernández: anoche, tras una reunión cumbre con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el bloque de Juntos por el Cambio garantizó su apoyo al proyecto, por lo que sería aprobado por unanimidad.

La obsesión del oficialismo es exhibir la mayor fortaleza política posible en torno a esta ley; a cambio de ello, el principal bloque de la oposición reclamó que el Gobierno se comprometa a atender el problema de la refinanciación de las deudas de las provincias en moneda nacional. Cafiero y De Pedro accedieron: durante la reunión cumbre acordaron integrar una mesa de trabajo con los principales referentes de la oposición para trabajar en una iniciativa que garantice la sustentabilidad de la deuda de las provincias. Este acuerdo político se plasmará en un proyecto de resolución que será votado en la sesión de hoy, en conjunto con la iniciativa del Gobierno sobre la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.

"La reunión fue muy positiva. Hemos logrado que escuchen nuestro pedido de que haya un marco institucional para discutir la relación de las provincias y la Nación -celebró el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al finalizar la reunión con los funcionarios nacionales-. Para nosotros es un logro, porque vamos a tener un espacio formal de diálogo y nos corremos así de un escenario de discrecionalidad".

En la reunión cumbre participaron, además de Cafiero y De Pedro, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el jefe de gobierno de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del oficialismo, Máximo Kirchner, junto con Negri y el vicepresidente de la Cámara, Alfredo Cornejo.

Dicha mesa de trabajo acordada anoche estará integrada por Cafiero, De Pedro y funcionarios del Ministerio de Economía, como también por las principales espadas legislativas, entre ellos, Massa, Kirchner y los principales referentes del interbloque de Juntos por el Cambio. "Que los principales funcionarios del Poder Ejecutivo integren esta mesa de trabajo nos garantiza su compromiso para trabajar por las deudas de las provincias", destacaron en la oposición.

El oficialismo también celebró que el acuerdo con el principal bloque de la oposición le garantizará un apoyo mayoritario a su proyecto de ley sobre deuda, que, en términos generales, propone un marco de reglas para la renegociación que encarará el gobierno nacional de los pasivos en moneda extranjera con los acreedores. Una de esas reglas establece la prórroga de la jurisdicción extranjera para la futura emisión de deuda que se acuerde en la renegociación. Además, se dispone que las comisiones para los intermediarios (bancos de inversión y agentes de información, entre otros) no podrán superar el 0,1%.

El proyecto obtuvo dictamen ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados, con el apoyo de los interbloques de Consenso Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo. La bancada de Juntos por el Cambio condicionó su apoyo hasta tanto el Poder Ejecutivo no diera una señal positiva a sus planteos sobre las deudas provinciales.

"Queremos un compromiso público del Ejecutivo de que el tema de la deuda de las provincias con la Nación se va a abordar en un marco de previsibilidad y sin discrecionalidad -había planteado Negri antes de la reunión con los funcionarios nacionales-. Hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a ATN y otras no. A algunas se les facilitan prórrogas de deudas con la Anses y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos".

"El Gobierno debe tener el respaldo legislativo e institucional para renegociar la deuda si así lo cree, tal como lo pedimos cuando fuimos gobierno -sostuvo el diputado y exviceministro del Interior Sebastián García de Luca (Juntos por el Cambio)-. También las reestructuraciones de deudas provinciales tienen que ser una posibilidad para los gobernadores que lo necesiten".

El oficialismo receptó los reclamos, pero se mantuvo firme en su posición de no modificar el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. "Esta iniciativa solo apunta a la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera; la deuda local será motivo de otro marco de reestructuración", apuntaban en el oficialismo. Finalmente así será.