Jorge Macri fustigó el paro de la CGT: “Después de 4 años muditos salen a los gritos”

El día previo al paro general que encabezará la Confederación General del Trabajo (CGT) mañana jueves, y que tendrá un fuerte impacto en la ciudad de Buenos Aires con cortes del servicio en colectivos, trenes y subtes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fustigó a los popes gremiales. Les enrostró que estuvieron “muditos” los cuatro años en los que gestionó Alberto Fernández, mientras que ahora “salen a los gritos” a poco tiempo de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Convencido de que es “inexplicable” esta medida de fuerza, Macri consideró que los sindicalistas de la central obrera estuvieron en un “escandaloso silencio” cuando gobernó el Frente de Todos (FdT). “Siento que la CGT responde más a los intereses del Partido Justicialista (PJ) o del kirchnerismo, que a los intereses de los trabajadores. Cuando la inflación es peronista es buena y si es de un gobierno no peronista es mala. Quien defiende a los trabajadores tiene que defenderlos siempre. Si los hubieran defendido siempre, sería más razonable. Ahora, después de cuatro años muditos, salir a los gritos en pocos meses tantas veces demuestran que no les importan los trabajadores, sino que están en contra de cualquier gobierno que no sea peronista o kirchnerista ”, analizó.

Además, recordó que el subte -que no estará disponible mañana- se encuentra regulado en la concesión como una actividad “esencial”, pero acotó: “El problema es si gremialmente se cumple o no el respeto a eso”. Marcó, además, que suelen tener ese tipo de “tensiones” con los Metrodelegados, porque pese a esta normativa hacen retiro de tareas y transforman la protesta en un “paro ilegal”, ya que deberían garantizar un cumplimiento mínimo.

En sintonía con el gobierno de Milei, Macri auguró que la Ley Bases -que ahora se trata en el Senado- se apruebe lo más pronto posible. “Hemos dado nuestro apoyo como Pro en la Cámara de Diputados, creemos que es una ley útil en muchos sentidos. Y ahora empieza el debate de los senadores. No les voy a decir qué tienen que hacer porque es una cámara de representación federal, donde cada provincia tiene un equilibrio, pero creo que es una ley útil”, comentó.

Después, hizo una comparación para explicar el alcance de esta legislación impulsada por la administración libertaria. “La macro se ha ido ordenando; es el motor, está bien afinado, suena bien, anda. Pero necesitamos la caja de cambios y el diferencial, poner primera, que empiecen a dar vuelta las rueditas y la economía se mueva. Muchas de esas herramientas están ahí, residen ahí; creo que sería bueno que la ley se apruebe”, dijo y sentenció: “Espero que salga y rápido. Es la primera vez que a un gobierno le cuesta tanto tener una ley de arranque, sería bueno que la tenga”.

Las medidas de Jorge Macri

Por otra parte, el jefe de Gobierno hizo anuncios (plasmados en un decreto) vinculados a deudas impositivas que tengan los contribuyentes de la Ciudad y al régimen de honorarios que perciben los mandatarios -que se encargan de gestionar el cobro de ABL, patentes e ingresos brutos, entre otros-.

Las nuevas disposiciones fueron las siguientes:

Baja el monto mínimo de honorarios de los mandatarios, que superaban hasta en cuatro o cinco veces el monto de la deuda de los vecinos. Hay unos 674.000 juicios de la AGIP que tienen mandatarios involucrados en la operatoria judicial;

Los honorarios de estos profesionales nunca podrán ser superiores al 20% del total de una deuda;

Se unifican las deudas para reducir la cantidad de honorarios que debe pagar el vecino. Hasta hoy, por ejemplo, por tres deudas había que pagar tres honorarios;

Se enviará a la Legislatura un proyecto de ley para condonar deudas de menor valor cuya ejecución resulta antieconómica como para elevar los montos mínimos de deudas judicializables.

Según Macri, que no obstante destacó el alto cumplimiento de las obligaciones impositivas de los porteños, se buscó un “mecanismo equilibrado y justo” para que los vecinos que adeudan puedan ponerse al día con las cuestiones morosas, en medio de este difícil contexto económico.

En la explicación de sus decisiones, señaló que esto tal vez no implique “el mejor negocio” para los mandatarios, pero destacó que estos profesionales tienen “juicios más grandes” y que la metodología que regía hasta hoy generaba distorsiones.

“No solo te podías topar con esta realidad, sino que si te habías atrasado en dos o tres impuestos al mismo tiempo, cosas que suelen ocurrir en crisis o cuando alguien encargado de estas cuestiones falleció, por cada deuda tenías un mandatario y un juicio distinto. Y podía ser peor: si te habías atrasado en tres impuestos, tenías tres mandatarios y había tres causas. Estamos unificando la deuda en función del contribuyente. Esto tiene que ver con simplificarle la vida al vecino”, planteó.

Y para ponderar su administración marcó: “Uno puede inaugurar obras de una magnitud espectacular, pero también tiene que estar atento a los pequeños detalles del día a día”.

