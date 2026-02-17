El Gobierno no da por muerta la rebaja de Ganancias, pero todavía es incierto cuándo volverá a presentarla

Mientras acelera para llegar a sancionar la ley de reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias, el Gobierno no da por muerta la pelea por el articulado tributario que quedó afuera del proyecto por los pedidos de los gobernadores.

En las filas oficialistas consideran que ese tramo, en el que se incluía la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas y otros rubros, es una pelea “que se tiene que dar”.

Mientras algunos en la Casa Rosada miran el período de sesiones ordinarias que arranca en diciembre como la ventana de oportunidad para volver a intentarlo, otros reconocen que “aún no hay fecha” y que su debate es incierto.

Así coincidieron dos fuentes que se sientan alrededor de la mesa política que diseñó la estrategia de la agenda legislativa.

“Tenemos la idea de insistir con todo lo que quedó afuera”. dijo a LA NACION una de las fuentes en referencia a lo que viene.

La misma agregó que la intención es hacerlo “pronto”. Otras se mostraron más cautas con respecto a los tiempos. No hay unanimidad.

“Bajar impuestos, hacer más cambios, todo cada vez con más fuerza”, completó una de las fuentes sobre la idea de lo que viene.

Sin embargo, en la reforma laboral, el Gobeirno terminó por eliminar el capítulo tributario frente a la presión de los gobernadores que veían caer su recaudación.

En la Casa Rosada reconocen que el Gobierno todavía no resolvió el “cómo” de la instrumentación.

Eso es parte de lo que está siendo evaluado en la Casa Rosada de cara al próximo período de sesiones ordinarias. En especial frente a las complicaciones a la hora de conseguir votos, cuando el oficialismo debe necesariamente recurrir a los gobernadores.

Con respecto al presupuesto, el Gobierno debió resignarse el año pasado a perder en el camino el Capítulo XI, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. También resignó los cambios a la Ley de Zonas Frías que eliminaba la ampliación votada en 2021, y retrotaía el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Ahora, el Gobierno evalúa cómo insistir.

Por eso, la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evalúa el diseño de un proyecto de ley específico, para llevarlo al período de sesiones ordinarias.

A priori, la idea más fuerte podría ser contemplar casi la totalidad de lo abarcado en ese capítulo, salvo la segura excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Sobre este último punto, el Ejecutivo, tal como adelantó LA NACION, ya resolvió incluirlo en el temario de extraordinarias, a través de una reformulación de la ley para compensar al sector universitario.

Allí se contempla esa compensación sin romper el equilibrio fiscal, principal objetivo del Gobierno, pero a la vez desactivando un reclamo que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes en tiempos de la administración libertaria.

En el caso de la rebaja de Ganancias para empresas, se trata del punto que debió resignarse en la negociación con gobernadores aliados, para conseguir sus apoyos. Eso quedó oficializado la última semana, tal como lo anunció en conferencia de prensa, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

En esa misma ocasión, Bullrich apuntó también a la posibilidad de avanzar con una Reforma Fiscal integral, que el Gobierno espera que esté en el año legislativo que comienza el mes próximo. Aunque la forma en que se incluiría el tema y se materializaría aún está en evaluación.

“Se posterga el tratamiento de Ganancias hasta construir un programa de reforma fiscal e integral que tome a los tres niveles”, dijo entonces la exministra.