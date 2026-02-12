Reforma laboral: el Gobierno busca que esté aprobada antes del discurso de Milei del 1° de marzo y le mete presión a Villarruel

Después del triunfo que se anotó en el Senado de la Nación con la media sanción al proyecto de reforma laboral, el Gobierno apunta a tenerla aprobada la ley antes del fin de período de sesiones extraordinarias, previsto para el 28 del mes en curso.

Esa es la motivación extendida en las filas oficiales, que esperan concretar el objetivo antes del inicio de año legislativo, cuando el presidente Javier Milei de su discurso de apertura en el Congreso de la Nación.

Así lo busca el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que intenta que la aprobación se concrete antes de esa fecha, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales. “Manuel pidió que esté para el 1° por el tema del discurso. Es la idea, pero dependemos de la burocracia”, dijo una importante fuente de Casa Rosada.

Este jueves, tras la media sanción en la madrugada, en el Gobierno todas las miradas apuntaban a cuándo girará la vicepresidenta Victoria Villarruel el proyecto a la Cámara de Diputados. LA NACION se comunicó con fuentes cercanas a ella, que estimaron que el envío podría concretarse “seguramente mañana, cuando terminen de ver todo”, y argumentaron de que la votación terminó a las 4 de la madrugada.

En base a esos tiempos, se definirá la estrategia y el procedimiento. “Esperamos que lo mande (a Diputados) entre hoy y mañana”, dijo otra de las fuentes consultadas. Pese aque las relaciones entre la vicepresidenta y el mandatario, así como con la plana mayor del Gobierno, están completamente rotas, en las filas oficiales esperaban que “esta vez juegue bien”, en referencia a que no demorara el envío del proyecto a la Cámara Baja.

Villarruel, ayer, al abrir la sesión en la que se aprobó la reforma laboral en el Senado Fabián Marelli

Llegar al 1° de marzo con la ley sancionada es el objetivo que se propuso Balcarce 50. En la mesa política hay confianza para que eso suceda y creen que los tiempos cierran para aprobarla entre el 26 y el 28 de febrero, en la víspera a la sesión inaugural del año parlamentario.

Una vez que llegue a la Cámara Baja, la idea es “llamar a comisión el miércoles que viene, dictaminar ese mismo día y poner cuanto antes la sesión”, enumeraron fuentes libertarias. “La oposición va a patalear diciendo que se los lleva a los tumbos, pero es lo que ellos hacían antes”, ironizó en reserva la misma fuente.

De ese modo, el debate pasaría en Diputados a la semana siguiente, en la que, de no cumplirse con los pasos iniciales propuestos, se contemplaría el sábado 28 para una sesión especial.

“La idea es que esté el 1° de marzo aprobada. Si es necesario, se agrega el 28, pero si se llega a bien con los tiempos, ni siquiera eso. La carta está y se puede jugar”, completó un vocero del oficialismo.

Triunfo en el Senado

El oficialismo logró esta madrugada, sin contratiempos, como se esperaba después de que se destrabó la pelea por los fondos con las provincias, la aprobación en el Senado del proyecto de ley reforma laboral gracias al aporte de los bloques de la oposición dialoguista, quedando las diferentes versiones del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, en soledad en el rechazo a la iniciativa.

El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra.

La votación en general se produjo cerca de la 1.30, después de más de 13 horas de debate y se logró bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ubicada en uno de los palcos del recinto de la Cámara alta. La funcionaria estuvo acompañada por Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Los tres funcionarios permanecieron en sus asientos durante todo el debate en particular, que se extendió hasta poco más de las 3.30 de la mañana.