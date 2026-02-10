El Gobierno reúne a la mesa política para definir el proyecto final de la reforma laboral antes del debate en el Senado

El Gobierno vuelve a reunir este martes a su mesa política por última vez antes del debate previsto este miércoles de la reforma laboral. Sobre la mesa se espera que estén las modificaciones que se le introducirían al proyecto de ley, en el que podría caerse la inclusión del artículo del impuesto a las ganancias a las empresas, que es el que más resistencia despierta entre los gobernadores por su impacto en la coparticipación.

El cónclave, en la Jefatura de Gabinete, en la planta baja de la Casa Rosada, se da prácticamente cuando faltan 24 horas del comienzo del inicio del debate en el recinto del Senado. Los ejes del proyecto de reforma laboral del oficialismo son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical.

El encuentro es encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien convocó a los integrantes habituales del cónclave en el que se termina de delinear la estrategia para lograr la aprobación. Participan del encuentro la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Enlace Parlamentario, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La reunión inicialmente estaba pensada para el miércoles y luego se adelantó a este martes.

Anoche, al término de una reunión con representantes de la oposición dialoguista que se extendió por tres horas, Bullrich insistió con que hay un acuerdo avanzado y se mostró confiada en que llegará a la sesión con un texto con cambios acordados.

Si bien la lídea libertaria en el Senado se negó a confirmarlo ante la consulta de LA NACION, al menos tres fuentes legislativas coincidieron en señalar que si la Casa Rosada no llega a un acuerdo con las provincias, el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3% y mantiene a los gobernadores molestos con la Casa Rosada, será eliminado.

En las últimas horas, Santilli ya se había mostrado optimista sobre la aprobación del proyecto y dejó la puerta abierta a cambios. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar miradas de otros siempre y cuando el objetivo no sea modificar la ley”, dijo el exdiputado macrista.

Hizo pública así una postura compartida en otras terminales del oficialismo, en las que se muestran abiertos a receptar modificaciones, aunque no a cualquier precio. “No puede haber gatopardismo”, dijo otra fuente consultada.

La mirada está puesta fundamentalmente en el futuro del capítulo fiscal del proyecto. En especial lo que tiene que ver con el artículo que reduce alícuotas del impuesto a las ganancias para grandes empresas, que alcanzaría a la recaudaciones provinciales y tensa la relación con los gobernadores.

“La realidad es que está todo en análisis. No hay ninguna definición”, aseguró otro alta fuente de Casa Rosada a LA NACION sobre el tema respecto del futuro del capítulo.

Según dejan trascender distintas fuentes consultadas, es que si bien la postura compartida por todos es que la ley idealmente debería salir completa, la realidad de las negociaciones podría terminar indicando otra cosa.