El Gobierno no presentará un proyecto para postergar las elecciones y encendió las alarmas en Juntos por el Cambio

El dato encendió las alarmas en Juntos por el Cambio. Contrario a lo que esperaba, ni Gobierno ni el oficialismo parlamentario presentará un proyecto para postergar este año las elecciones primarias y generales, tal como se había acordado hace tres semanas con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Las suspicacias volvieron a acechar al principal espacio opositor y, con ellas, el fantasma de que el Gobierno finalmente intente suspender las PASO.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que la discusión sobre el diferimiento del cronograma electoral deberá saldarla el Congreso y que, por ello, no presentará una iniciativa en ese sentido. “Nosotros nos propusimos buscar puntos de consenso entre quienes no querían alterar el calendario electoral y los que insistían en suspender por este año las primarias. Creemos que, atento a lo que sucede con la pandemia y para ganar más tiempo en la vacunación, las primarias no deberían realizarse en agosto, como está ahora previsto. Pero será el Congreso el que tome la decisión”, indicaron fuentes cercanas al ministro De Pedro.

La semana pasada, tras diez días de recibir la propuesta del Gobierno para postergar ambas elecciones por un mes, Juntos por el Cambio anunció que accedería, pero con una condición: que la iniciativa contenga una cláusula gatillo que garantice que no habría nuevas modificaciones en el calendario electoral. Su principal obsesión es que el Gobierno convoque a las elecciones primarias, una instancia que un sector del oficialismo (los gobernadores del PJ) preferiría esquivar este año.

Pasó una semana y, pese a que se acortan los plazos para la convocatoria a las elecciones -vencen el 10 de mayo-, el Gobierno no respondió a la contrapropuesta de Juntos por el Cambio. Pese a que el oficialismo hizo trascender que esta semana arrancaría el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, todavía no hay fecha. Tampoco formalizó la presentación de un proyecto de ley para postergar las elecciones, como había anticipado De Pedro.

En el oficialismo buscan desdramatizar la situación. “Ahora estamos abocados a la cuestión pandémica y a las nuevas restricciones para frenar la segunda ola. La semana próxima nos abocaremos al tema electoral”, indican en el entorno de Sergio Massa, presidente de la Cámara baja. Asimismo, confirmaron que, por ahora, no se espera un proyecto del Poder Ejecutivo al respecto, pero que esta semana el diputado Pablo Ansaloni, del bloque Unidad y Equidad para el Desarrollo, presentó una iniciativa calcada del borrador que elaboró el ministro De Pedro.

Dicha iniciativa propone postergar por única vez las elecciones primarias para el 12 de setiembre y las generales para el 14 de noviembre con motivo de la pandemia. No incluye la cláusula gatillo propuesta por Juntos por el Cambio.

Ansaloni, junto al diputado mendocino José Ramón, son aliados del oficialismo en la Cámara baja. En Juntos por el Cambio no lo toman en serio. “De Pedro se había comprometido a que el Poder Ejecutivo o el oficialismo en el Congreso serían los que presentasen el proyecto. Aquí están incumpliendo lo pactado”, deslizan en la cúpula opositora.

Las señales de alarma sonaron más fuertes con las últimas declaraciones del jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans. El formoseño sostuvo que habría que “suspender” las elecciones primarias previstas para este año y “hacer una sola elección” en noviembre, “cuando la mitad de la población esté vacunada”, ante el incremento de casos de coronavirus en el país registrados en los últimos días.

“Con esta emergencia habría que suspender las PASO y toda esa plata destinarla a la generación de empleo, a la salud, a un nuevo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de ayuda. Es momento de decir paremos esto”, expresó el senador del oficialismo.

En Juntos por el Cambio tomaron nota. Contrarios a la suspensión de las primarias, temen que esa sea la jugada final del Gobierno.

Acuerdo para condonar a los partidos políticos

Más allá de las suspicacias creadas en torno a la fecha de los comicios, oficialistas y opositores alcanzaron hoy un acuerdo para avanzar en otro tema de índole político electoral: el proyecto de ley que busca suspender dos causales de caducidad de los partidos políticos, que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo que todos puedan participar este año del proceso electoral. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado.

El presidente de la comisión, el pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT), detalló los puntos del proyecto de ley y resaltó que “el tiempo es oportuno, atento al proceso electoral que se viene” y a “garantizar la participación de todos los sectores políticos, los grandes y pequeños; y garantizar la oferta electoral a la ciudadanía”.

Por su parte, el chubutense Gustavo Mena (UCR) señaló que “estamos ante un proyecto de ley de emergencia”, y eso “demuestra que las emergencias no están por arriba de la Constitución”. Más allá de que se trata de una materia vedada al Poder Ejecutivo, y por eso se debate la iniciativa en el Parlamento, el radical consideró que “el ejemplo vale”.

También apoyó la iniciativa la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal). “Las razones de oportunidad, mérito y conveniencia son las que nos llevan a apoyar el proyecto”, sostuvo.

A su turno, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) coincidió que “frente a un nuevo proceso electoral es muy importante que todos los partidos tengan las garantías”. Pero advirtió que “con esto claramente no alcanza para organizar el proceso electoral de este año”.

“Vamos a tener que resolver sobre la esencialidad de quienes formamos parte de las organizaciones políticas y vamos a tener que desarrollar actividades durante la pandemia, para que en ningún caso puedan ser restringidas por otros poderes del Estado, poniendo en riesgo la legitimidad del proceso electoral”, advirtió.

