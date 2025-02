El Gobierno oficializó a Fernando Brom como nuevo subsecretario de Ambiente

Tras el ida y vuelta por sus declaraciones antes de asumir, el Gobierno oficializó la designación de Fernando Jorge Brom como subsecretario de Ambiente. El funcionario, que reemplaza a Ana Lamas, renunció recientemente como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo que también está bajo la órbita dela jefatura de Gabinete comandada por Guillermo Francos, para asumir su nuevo cargo.

Por medio de la Resolución 75/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció: “Dase por aceptada, a partir del 13 de febrero de 2025, la renuncia presentada por el licenciado Fernando Jorge Brom al cargo de vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

En tanto, el Decreto 107/2025 estableció: “Desígnase, a partir del 14 de febrero de 2025, en el cargo de subsecretario de Ambiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Fernando Jorge Brom”.

Si bien el nombramiento había sido anunciado el 13 de febrero, la oficialización fue puesta en pausa por unas declaraciones que Brom realizó, las cual van a contramano con la postura del Gobierno. En relación a los incendios en la Patagonia, el subsecretario dijo que las autoridades “no están actuando correctamente” y señaló en Radio Mitre: “Es un tema que es una desgracia, no solamente ecológica, sino humana, así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir, y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios, como el de Seguridad [a cargo de Patricia Bullrich]. Hay que trabajar mucho y lo que hay que hacer es tratar de prevenir, evidentemente no lo hemos hecho bien”.

Además, sumó: “Yo creo que es un reconocimiento a tareas que deben tener no solamente una previsión, sino un presupuesto adecuado; lo tienen, pero muchas veces no están los recursos en el lugar que tienen que estar, en el momento que tienen que estar”.

En el Gobierno molestaron los dichos de Brom porque, a su vez, brindó una entrevista antes de asumir al cargo. Sin embargo, tal como informó LA NACION, no aplicaron la “guillotina” en este caso ni dieron marcha atrás con el nombramiento.

Uno de los encargados de calmar las tensiones fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó tras las declaraciones de Brom: “Todavía no es funcionario, no ha asumido, son las expresiones de alguien que no se interiorizó en la función y en lo que hemos hecho por los incendios; no es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad de los temas cuando asuma; no es funcionario, le falta información como para hablar con datos certeros”. También se refirió el presidente Javier Milei en una entrevista con TN, en la que delegó la responsabilidad de designar funcionarios a los ministros de la respectiva cartera.

Brom, de 67 años, es licenciado en administración de empresas y cuenta con una vasta trayectoria dentro del sector comercial y alimenticio. Fue gerente general durante 35 años ininterrumpidos en empresas como Quickfood SA, La Delicia Felipe Fort, Kraft Foods Argentina, Unilever de Argentina, Activa Anticipar AFJP, Roberts Participaciones / Labelcor SA, Fratelli Branca Destilerías, Carrefour Argentina, Scott Paper Arg. y Té Crysf SA, tal como dice su currículum.

LA NACION

Temas Boletín Oficial