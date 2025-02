Escándalo cripto de Javier Milei, en vivo: reacciones y denuncias este martes 18 de febrero

01.30 | En medio del escándalo por $LIBRA, Donald Trump posteó una frase de Milei en su red social

En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó y que luego se desplomó, el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social, Truth, una imagen Milei acompañada de una frase que el líder libertario suele repetir: “Si imprimir dinero terminara con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez”.

La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó hoy a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.

00.45 | Juan Grabois dijo que Milei “no puede ser más presidente de la Argentina”

A raíz del escándalo alrededor de la criptomoneda $LIBRA, Juan Grabois cuestionó fuertemente a Javier Milei y señaló que “no puede ser más presidente de la Argentina”. “Nunca terminó de entender que es presidente de una república regida por una constitución y que no es un influencer ni un predicador de las ideas libertarias que puede andar por el mundo haciendo y diciendo lo que se le canta la gana dejando a la Argentina en ridículo. No es un ciudadano común, no es Juan Grabois”, remarcó.

