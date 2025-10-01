El Gobierno presenta mañana en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal más severo

El Gobierno tiene previsto anunciar mañana en la cárcel de Ezeiza el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal con castigos más severos, según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales. La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones.

La presentación -prevista para las 18- estará a cargo del presidente Javier Milei, según lo previsto, y lo acompañarán los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Justicia, Patricia Bullrich. Además será de la partida el camarista Mariano Borinsky, que fue el vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024.

El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.

El camarista Mariano Borinsky Nicolás Suárez

Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.

La comisión que trabajó en la elaboración de este proyecto estuvo integrada por la jueza María Eugenia Capuchetti, las abogadas María Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena; el doctor Julio César Báez; los jueces Ricardo Basílico, Mariano Borinsky; los abogados Jorge Buompadre, Carlos Manfroni, Horacio Romero Villanueva, Fernando Soto y el ministro Cúneo Libarona.

Luego el texto fue revisado y ampliado por el ministro de Justicia, que realizó cambios en encuadres penales, conductas y montos de las penas, dijeron fuentes del Gobierno.

La iniciativa busca restringir la libertad condicional y establece el decomiso anticipado de bienes producto del delito a favor del Estado. Además, tiene una impronta a favor de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de penas en casos de reiterancia delictiva y reincidencia.

Entre las innovaciones más trascendentes del proyecto se destacan:

Imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.

como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Endurecimiento de penas para delitos cotidianos que afectan la vida social: robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias o delitos viales.

para delitos cotidianos que afectan la vida social: robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias o delitos viales. Tipificación de nuevas figuras delictivas , como el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual, la violencia organizada y la crueldad animal.

, como el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual, la violencia organizada y la crueldad animal. Corrupción : incremento de sanciones a funcionarios, incorporación del soborno entre privados y eliminación de beneficios como la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves.

: incremento de sanciones a funcionarios, incorporación del soborno entre privados y eliminación de beneficios como la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves. Delitos ambientales : penalización de conductas que dañan la biodiversidad, la minería ilegal o los bosques nativos, con sanciones más severas.

: penalización de conductas que dañan la biodiversidad, la minería ilegal o los bosques nativos, con sanciones más severas. Delitos informáticos e inteligencia artificial: persecución de conductas como la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA, el fraude digital y los ciberataques complejos.

El texto actualiza la redacción y las penas para los delitos contra la integridad sexual, sanciones más severas para la tenencia y distribución de pornografía infantil, el grooming y el abuso sexual. El texto plantea regulaciones específicas sobre inteligencia artificial en la comisión de estos delitos.

También establece endurecer las penas para delitos contra el estado civil y las relaciones familiares, con un incremento de la pena máxima por compraventa de niños, que ascenderá a 15 años de prisión.

La reforma incluye la figura de la estafa piramidal, como un nuevo tipo de fraude, las estafa estafas informáticas con el auxilio de IA con penas de hasta siete años de prisión y multas de entre dos y cinco veces el beneficio obtenido.

Asimismo, propone una revisión de las penas por usurpación, incendios, estragos y portación ilegal de armas, con sanciones más estrictas. Incorpora la figura de crimen organizado con penas de hasta 20 años de prisión para quienes integren estructuras criminales de carácter transnacional.

También se agravan los castigos para los delitos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento de terrorismo internacional.

Manifestaciones

El nuevo Código Penal castiga con hasta tres años a quienes entorpezcan el tránsito en manifestaciones públicas, una medida que generará debate parlamentario con la oposición kirchnerista. Y castiga con hasta dos años para quienes arrojen objetos contundentes durante las protestas sociales. La pena se agrava en caso de agresiones a fuerzas de seguridad.

El nuevo Código Penal introduce delitos en el marco de manifestaciones Valeria Rotman/ARGRA

Además, castiga con dureza a los que fomenten la comisión de delitos en el deporte y en eventos masivos. En estos 105 años hubo 18 comisiones de reforma del Código penal y se sancionaron más de mil leyes especiales que fueron modificando fragmentariamente el ordenamiento, pero nunca se alcanzó una actualización integral.

El nuevo código unifica las disposiciones del Código vigente y más de mil leyes especiales, ampliando su articulado de 316 a 920 artículos. Este nuevo texto fortalece la protección de las víctimas, endurece las penas contra los delincuentes y tipifica delitos más graves y actuales. El proceso de redacción incluyó más de un centenar de reuniones y consultas con jueces, fiscales y defensores.