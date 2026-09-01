El Gobierno presentó una reedición de un libro de Juan Bautista Alberdi con prólogo de Javier Milei

La Secretaría de Cultura de la Nación presentó una nueva edición de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, obra de Juan Bautista Alberdi. La publicación incluye un prólogo del presidente Javier Milei.

La reedición estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que distribuirá los ejemplares entre instituciones de todo el país. La iniciativa forma parte de una política de recuperación y circulación de textos centrales de la literatura y el pensamiento argentinos, que el organismo conducido por Raúl Escandar retomó el año pasado con una reedición de la obra de Jorge Luis Borges.

La nueva edición fue presentada en el Palacio Libertad

La presentación se realizó en la Cúpula del Palacio Libertad y fue encabezada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. También participó el economista y escritor Alberto Benegas Lynch hijo.

Entre los asistentes estuvieron los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, Mariana Ron; el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.

"Alberdi fue uno de los grandes pensadores que guiaron la construcción de la Argentina moderna", dijo el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli

“Reeditar hoy las Bases no es un ejercicio académico ni una evocación nostálgica. Es reafirmar una convicción histórica: que las naciones progresan cuando ordenan su vida pública alrededor de la libertad, la ley y la responsabilidad individual”, indica Milei en el prólogo del libro.

Además, define esta obra como una “hoja de ruta” y sostiene que un Estado “limitado, profesional y enfocado en sus funciones indelegables” genera las condiciones para que la sociedad prospere.

El economista y escritor Alberto Benegas Lynch (h) sostuvo que esta obra de Alberdi es "el esqueleto de lo que fue la parte gloriosa" de la historia argentina

Durante su intervención, Cifelli agradeció al presidente por haber escrito el prólogo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su acompañamiento. El funcionario también señaló que Alberdi sostuvo que una nación se construye a partir de las ideas, las instituciones y la libertad de sus ciudadanos.

“En esta edición que hoy ustedes tienen en sus manos, el Presidente lo expresa con absoluta claridad: ‘La salida es la libertad’. Y esa frase resume también el espíritu con el que este Gobierno está llevando adelante su tarea”, afirmó Cifelli.

El acto cerró con la interpretación de algunos fragmentos de “Alberdi, el musical”

También sostuvo que la Secretaría de Cultura no debe indicarles a los ciudadanos qué pensar ni imponer una cultura oficial, sino preservar el patrimonio, recuperar obras relevantes y facilitar el acceso a los bienes culturales.

A su turno, Alberto Benegas Lynch hijo celebró la publicación y describió Bases como “el esqueleto de lo que fue la parte gloriosa, diría yo, de la historia argentina”. Recordó que la obra está compuesta por 37 capítulos en los que Alberdi analiza los errores de distintas constituciones.

La ceremonia concluyó con la interpretación de fragmentos de Alberdi, el musical, un espectáculo protagonizado por más de veinte artistas que aborda la vida, el exilio y las ideas del pensador argentino.