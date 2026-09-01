El discurso de Javier Milei, el rol de la FIA y quiénes son los dos actores que negocian por la vuelta de la Fórmula 1

El deseo y la realidad quedaron expuestos en el discurso que ofreció el presidente Javier Milei en la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se desarrolla en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). El retorno de la Fórmula 1 a la Argentina es un anhelo sin fecha y una negociación de la que no participa el Gobierno Nacional, que tampoco es parte de las obras de remodelación del autódromo Oscar y Juan Gálvez para que el circuito tenga la calificación de Grado 1, la única que habilita el arribo del Gran Circo.

“Tenemos la tradición y los pilotos. Tenemos todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección. Los invito a que este Congreso sea el primer paso”, apuntó Milei, mientras que entre los oyentes estuvo Mohammed ben Sulayem, el presidente de la FIA, que el fin de semana presenció en la ciudad de Encarnación el Rally de Paraguay, 12ª fecha del calendario del Mundial de Rally.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; el ente rector del automovilismo internacional no negocia los contratos para recibir a la Fórmula 1 Tomás Cuesta

En el mensaje, que leyó en todo momento, Milei destacó que la Argentina no es escenario para la visita de la F.1 desde hace 28 años... “La pasión nunca se apagó, nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó es que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo (...) Por eso los animo a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA [la última vez, también en carácter regional, fue en 2013; desde 2008 no es anfitriona internacional], es la misma que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, apuntó el presidente, que cerró la breve exposición con una frase que engloba el presente del automovilismo argentino y el Gran Circo: “Queremos ver a [Franco] Colapinto en la Argentina”.

Año 1998: dos McLaren y dos Ferrari en la recta principal del autódromo de Buenos Aires, en la última visita de la Fórmula 1 a la Argentina Archivo

La participación de Milei resulta un espaldarazo institucional, un acompañamiento para el ACA y su presidente César Carman –representa la tercera generación familiar en la entidad- y la posibilidad de acercar privados a la mesa de conversaciones, porque el calendario de la F.1 no lo diseña ni lo negocia la FIA. El ente rector del automovilismo internacional fiscaliza, homologa circuitos y categoriza a los mismos para recibir las diferentes categorías, según el grado de seguridad que cumplen los mismos.

Las palabras del presidente resultaron un deseo: el interlocutor no era el correcto y tampoco el Gobierno es un jugador directo en las tratativas con Liberty Media. El único acercamiento que realizó el Gobierno Nacional fue en noviembre de 2024, durante el Gran Premio de San Pablo y después del estreno de Colapinto con Williams. Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deportes de la Nación, dialogó de modo informal en el circuito de Interlagos con Stefano Domenicali –CEO de la F.1- y Torben Olsen, jefe de Desarrollo y Carreras de la F.1.

Las obras de remodelación del autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, los lidera el Gobierno de la Ciudad; junto al Grupo OSD, también es responsable de negociar con Liberty Media por el retorno de la Fórmula 1 Gentileza GCBA

Las gestiones para el retorno de la F.1 las tramita el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -además lidera las obras de remodelación del autódromo porteño-, junto con el Grupo OSD, que es el promotor local y tiene como cabeza visible a Orly Terranova, expiloto y empresario. A la par, recuperaron el MotoGP para la ciudad –no se corre desde 1999- con un contrato por cuatro años: el estreno del nuevo vínculo será en 2027. La fecha sería en abril, ubicándose entre las primeras del calendario.

En la política del Gobierno Nacional no estuvo en su agenda aportar el canon de 40 millones de dólares que se paga por carrera para la visita de la F.1. El recorte de gasto público se evidenció en 2024, cuando ante la nula respuesta para garantizar la seguridad, los permisos de Aduana para el ingreso de las motos y materiales de los equipos, la logística para la carga y descarga de los aviones... la Federación Internacional de Motociclismo, la Internacional Road Racing Teams Association y Dorna Sports [vendió en 2025 el paquete mayoritario del negocio a Liberty Media] canceló la fecha de MotoGP de Termas de Río Hondo.