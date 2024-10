El Gobierno propondrá eliminar las PASO tras la aprobación de la boleta única

Escuchar

Después de lograr la aprobación de la boleta única de papel, el Gobierno buscará seguir con las reformas electorales: intentará eliminar las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). La idea -que deberá pasar por el Congreso- la anunció este viernes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien explicó que la administración libertaria no considera necesario que los ciudadanos tengan que estar atentos a la vida interna de los partidos, además de que las primarias fueron una herramienta poco utilizada para definir candidaturas.

“Nosotros vamos a proponer la eliminación de las PASO” , indicó Francos en Radio Continental. “Estamos convencidos de que las PASO no han sido ni son un instrumento útil para la resolución de los problemas de los partidos. Eso lo tienen que resolver los partidos, no el Estado nacional ni el conjunto de todos los ciudadanos”, planteó como uno de los motivos para dar de baja esta instancia electoral.

Asimismo, el jefe de Gabinete consideró: “Las PASO no han servido para nada. Si somos objetivos, el sistema PASO es un costo enorme para el Estado; una molestia generalizada para los ciudadanos, que tienen que decidir sobre internas de partidos que no les interesan; y una estructura tremenda”.

En ese sentido también se preguntó: “¿Cuántas veces se ha utilizado para resolver una interna? Yo creo que dos”. La última vez fue entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en la presidencial de Pro; y entre Sergio Massa y Juan Grabois, en la de Unión por la Patria (UP), ambas el año pasado.

Como último punto, el funcionario también remarcó que el Estado nacional está encargado de emitir las boletas para esa elección, que funciona con la misma organización que una general.

En términos electorales, Francos además planteó que se debería hacer una “regularización” de los partidos políticos, debido a que son cientos en la Argentina, lo que hace que el sistema funcione de forma “ilógica e ineficiente”, incluso cuando deben presentarse ante la Justicia.

“La boleta única de papel ha sido un avance significativo. No solamente va a clarificar y hacer más sencillo el trámite del voto, sino que además va a terminar con esta enorme cantidad de partidos que se han dedicado solo a hacer negocios por la plata que el Estado da por emisión de las boletas. Hay 770 partidos nacionales y provinciales. Muchos viven todo el periodo con el importe que recibieron por la emisión de las boletas, lamentablemente”, indicó sobre eso.

Debido a este motivo, celebró que pese a la poca representación que tiene La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso se haya podido avanzar con la boleta única. “Fueron muchos años, pero cuando hay decisión y vocación se puede hacer”, comentó, en medio de la resistencia que existía en el kirchnerismo para avanzar con ese método.

Tensión con Macri

Por otra parte, Francos se refirió a la frase que habría pronunciado el expresidente Mauricio Macri, disconforme con el trato que le da el Gobierno, y le hizo un llamado de atención al antes mandatario. “¿Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada”, habría dicho el titular de Pro, según Clarín, mientras todavía no se conoce si el bloque de su partido en Diputados va a apoyar o no el veto que el líder libertario aplicó sobre la ley de financiamiento universitario.

De momento, Francos reparó en la “buena relación” de Macri con Milei, aunque indicó: “Leí las declaraciones de Macri esta mañana en los medios, tendrá algún nivel de molestia por algo en particular. Me parece que no es la forma en que yo encararía el tema. No diría si tengo que comer o no milanesas y buscar acuerdos comiendo milanesas. Yo lo que diría es: ‘¿Qué es lo que dice la ley de financiamiento universitario? ¿Cuánto se gasta en las universidades? ¿Cuáles son los recursos que se piden? ¿De dónde salen los fondos?’. No sé si el presidente Macri se ha preguntado sobre estos temas o no. Esas son las preguntas, no si como milanesas o no como milanesas. Es una cuestión de fondo”.

Asimismo, mientras que el expresidente también habría manifestado que la educación pública siempre fue una bandera de Pro, Francos marcó: “No es que Pro siempre haya defendido la educación pública, yo también la he defendido toda mi vida y los que integramos el gobierno del presidente Milei, también. Y LLA. Pero la defendemos con un sentido lógico y de eficiencia, no para gastar o pedir recursos que nadie sabe cómo se gastan”.

