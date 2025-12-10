El Gobierno rechazará la deuda nueva que quiere tomar Axel Kicillof

El gobierno nacional se encamina a rechazar un aval para la deuda nueva que quiere tomar la administración del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada se aprobó en una escandalosa sesión de la Legislatura bonaerense.

Mientras que rechazaría la aprobación de esa de deuda, el gobierno de Javier Milei sí aceptaría el rollover de la que la provincia ya tenía tomada. Así lo supo LA NACION de fuentes libertarias.

En la madrugada del jueves, el gobierno de Kicillof logró que la Legislatura aprobara la solicitud de deuda de hasta 3685 millones, en la que se incluyen emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: uno para la administración central, otro para el ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía.

Sin embargo para que la medida se termine de concretar, la administración bonaerense necesita los avales de la Nación, que en el último tiempo le permitió a la Ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe acceder al mercado internacional.

El endeudamiento había sido aprobado el jueves en la Legislatura bonaerense Archivo

Pero la relación entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires es distinta a ellos. Buenos Aires es una de las cuatro provincias que, por ejemplo, no accedió a firmar el Pacto de Mayo, del que tampoco participaron La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.

Tampoco hubo encuentros en las últimas semanas en Casa Rosada con gobernadores, de los que sí participaron los otros 20.

Como contrapartida hubo otro intercambio entre ambos gobiernos el ministro de Gobierno bonaerense; Carlos “Carli” Bianco, pidió un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas”.

Fue por medio de una carta oficial a lo que Santilli le contestó vía X: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”. Por el momento no hubo más novedades.

Sebastián Pareja ya había asegurado que el gobierno nacional no convalidaría la aprobación de deuda Rodrigo Nespolo

Parte de la posición del Gobierno, sobre que el rechazo a la deuda de Kicillof, lo dio este sábado el ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, al sostener: “En la ley de responsabilidad fiscal de 2004 las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación”.

Tras lo que agregó: “Buenos Aires no está cumpliendo, por lo que la deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Este es un tema que el Secretario de Hacienda viene repitiendo hace varios meses: las provincias tienen que acomodarse a esto".

En esa línea también fue este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al sostener, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo. “Para completar el refuerzo institucional del Estado nacional al equilibrio fiscal, el Consejo propone al Presidente y a gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto por supuesto para los roll overs de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación”.