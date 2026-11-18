El Gobierno argentino, a través de Cancillería, rechazó el despliegue de actividades de la princesa Ana en las Islas Malvinas, las calificó como una “provocación” y ratificó que se dan en el contexto de la ocupación ilegal del archipiélago. La hermana del rey Carlos III de Reino Unido aterrizó en las islas el 9 de noviembre, en el marco de una visita de 11 días, que incluye una agenda de reuniones con legisladores locales y diferentes actos.

“Dicha visita constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos mediante el otorgamiento de licencias ilegítimas, lo que ha llevado a la Argentina a iniciar un arbitraje ante la Convemar y pedir medidas provisionales de urgencia al TIDM”, expresó Cancillería mediante un comunicado difundido el martes por la noche.

La cartera a cargo de Pablo Quirno llamó a Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía de las islas en cumplimiento de la Resolución 2065, exigida por la ONU desde 1965. “Es hora de que cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina”, señaló.

El comunicado de la Cancillería en rechazo a las actividades de la princesa Ana

Una medida similar se tomó en 2022, cuando la Cancillería -en ese entonces bajo el gobierno de Alberto Fernández- rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y publicó el mismo comunicado que compartió ahora la gestión mileísta, en el que instó a Reino Unido a retomar las negociaciones y recalcó la soberanía de la Argentina.

Tal como informó LA NACION, la princesa Ana aterrizó el lunes 9 de noviembre en las Islas Malvinas enmarcada en su rol de “Patrona del South Georgia Heritage Trust”, una organización que trabaja en la protección del patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur. Su viaje incluye actos en los archipiélagos, reuniones con miembros de la comunidad y una visita al faro de Cabo Pembroke, Tussac House y el recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional, entre otras actividades.

El comunicado que compartió el gobierno de Alberto Fernández

El Palacio de Buckingham presentó el viaje como una visita de honor, tal como suelen hacer miembros de la realeza a los países de la Mancomunidad de las Naciones o bien a los Territorios Británicos de Ultramar. Sin embargo, la visita también se da en un momento en el que el tribunal de Hamburgo escuchó a la Argentina y al Reino Unido, y en el que la Cámara de Diputados argentina debatirá la ley de defensa de la soberanía nacional.

El proyecto de ley, que será tratado este miércoles en la Cámara baja, endurece sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago. Además, propone creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción directa del Presidente e incorpora modificaciones en inteligencia, y la implementación de procedimientos progresivos frente a embarcaciones o aeronaves consideradas hostiles en teatros de operaciones.

Semanas atrás, la Asamblea Legislativa de las Malvinas lanzó un ambicioso plan de infraestructura, enmarcado bajo la figura de “Fondo soberano de inversión”, que prevé utilizar los ingresos del sector energético, es decir, regalías e impuestos por el desarrollo petrolero offshore en Sea Lion por unas 300 millones de libras.