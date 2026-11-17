Javier Milei hizo un recorte selectivo de la conferencia de prensa que dio el papa León XIV a bordo del avión en su regreso a Roma tras la gira por la región y evitó profundizar sobre la violencia verbal y el odio de los que alertó el pontífice.

“Tremenda masterclass”, resumió Mileo en su red social X las respuestas del Papa ante las consultas periodísticas sobre la Argentina.

¿Cuál fue el mensaje que considera más importante que dejó para el gobierno de Javier Milei?, consultaron al Papa. “Encontré al presidente Milei cuando vino al Vaticano. Lo mismo que con Francisco, ellos representaban líneas de pensamiento muy distintas. Sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, respondió León.

Y agregó: “Insisto en que el mensaje que quiero dar no es político. Aunque haya algunos que quieran forzarme en algunos países hacia la izquierda o la derecha que critica o no critica. Yo hablo del respeto por el ser humano, de la [encíclica] Magnifica humanitas. Tomando más en consideración a los más necesitados. Hubo una apertura de Milei a escuchar este mensaje, hubo una mutua comprensión sobre el valor de la vida. Fue muy positivo”.

El Papa enfatizó que su mensaje no es político, ni de derecha, ni de izquierda, sino que es el mensaje de Jesús. Pero luego afirmó que en la Argentina hay que “cambiar el chip” y apuntar al diálogo y a la reconciliación: “No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”.

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