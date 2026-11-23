La dura advertencia de la Iglesia a los senadores a días de que se defina el futuro de la ley contra la ludopatía, conocida este lunes a través de una misiva del Episcopado, no modificará los planes del oficialismo. En el Gobierno decían entender la postura eclesiástica, pero afirmaban que “no marca el pulso” de lo que vaya a suceder en las próximas horas.

“La indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, advirtió la Conferencia Episcopal en la carta en la que abordó la urgencia para que se trate el tema, tras más de dos años de dilaciones. “Es entendible la postura de ellos y se la escucha, por supuesto, pero no hubo comentarios al respecto”, relativizó a su vez una fuente oficial de Casa Rosada.

Sin embargo, desde la sede gubernamental resaltaban que están en un momento de “buena sintonía” con la cúpula de la Iglesia local, con la que intensificaron contactos en los últimos meses y semanas, alrededor de la visita del Papa León XIV al país.

También afirmaron que tienen previsto un cónclave con los obispos para las próximas semanas, aunque sin fecha. Allí el tema de ludopatía podría volver a estar en agenda, junto a otras preocupaciones del sector eclesiástico.

El Papa León XIV saludó a Patricia Bullrich, junto a Javier Milei, en su paso por el país @patobullrich

El proyecto legislativo, según supo LA NACION de fuentes tanto del Ejecutivo, como del Poder Legislativo, es objeto por estas horas de intensos intercambios entre los distintos bloques de la Cámara alta, que tiene previsto avanzar con el tema entre miércoles y jueves. Primero en un plenario de Comisiones y luego, sobre tablas en el recinto.

Los eventuales cambios que se podrían introducir implicarían que el proyecto vuelva a la Cámara baja, donde dos años atrás obtuvo media sanción. Esa vuelta a la cámara de origen podría hacer que pase hasta un año para volver a tratarse. Lo que se convertiría en una nueva dilación, a excepción de que se lo incluya en un llamado a extraordinarias para fin de año.

En la antesala de ambas jornadas, este martes en la Casa Rosada se reunirá la mesa política, encabezada por Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo no se prevé, al menos de momento, que el tema esté incluido entre lo que se abordará durante el encuentro previsto para comenzar a las 13.

El temario oficial

“Están PASO, Presupuesto y Malvinas, seguro”, enumeró uno de los consultados, como prioridades del oficialismo para conversar en el encuentro, del que también forman parte las principales espadas del oficialismo en los distintos ámbitos: Martín Menem en Diputados; Patricia Bullrich en el Senado; Luis Caputo en Economía; Fabián Fernández en Comunicación; Eduardo “Lule” Menem, en el armado político; el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt; y el estratega presidencial Santiago Caputo.

Bullrich es dentro del gobierno la principal impulsora de que haya novedades en el tema de la ley de ludopatía. Marcó su diferencia en los últimos días, que sumó a diferenciaciones previas con el rumbo de la administración de Javier Milei.

De hecho, impulsa el proyecto luego de que La Libertad Avanza (LLA) lo rechazó en Diputados. Y ahora, en línea con ella, parte de la bancada violeta reclama avanzar con el debate, aunque pretende introducir modificaciones.

El peronismo, que ahora pretende acelerar con el debate, tampoco impulsó su tratamiento durante el período en que presidió la Comisión de Salud y recién apuró los tiempos después de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según pudo reconstruir LA NACION en este lunes feriado, entre los diferentes senadores circulaban borradores con modificaciones, de cara a lo que se tratará este miércoles en el plenario de comisiones.

Los integrantes de la Conferencia Episcopal Aníbal Greco - La Nación

La consideración extendida era que había que introducir cambios respecto de la versión aprobada en Diputados, en noviembre de 2024. La magnitud de esas modificaciones variaba según los interlocutores, pero abría las puertas a que el proyecto, en caso de ser aprobado, deba volver a la Cámara de origen, lo que dilataría los tiempos legislativos.

Entre los principales puntos de lo que se busca legislar está la necesidad de restringir la publicidad de las apuestas online, prohibir los patrocinios deportivos y reforzar los controles para impedir el acceso de menores de edad.

En la nueva carta dirigida a los legisladores, conocida este lunes, la Conferencia Episcopal Argentina les reclamó que aprueben el proyecto que lleva casi dos años paralizado en la Cámara alta y está a punto de perder estado parlamentario. “La indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, advirtió.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, señaló la misiva difundida por la Comisión Ejecutiva del Episcopado.