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El Gobierno sacó de servicio al avión presidencial para realizar una inspección programada
El Boeing 757-256 partió ayer para tareas de mantenimiento; regresaría dentro de dos meses al país
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LA NACION
El Gobierno contrató un servicio de mantenimiento para el avión presidencial con el objetivo de realizarle una inspección y cumplir con los procedimientos establecidos en el calendario técnico.
Según informó el ministerio de Defensa en un comunicado, el Boeing 757-256, matrícula ARG-01, salió ayer hacia el lugar donde se llevará a cabo la inspección programada y regresaría en “aproximadamente dos meses”. De no haber “contingencias imprevistas” volvería el 15 de septiembre.
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