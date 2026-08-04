El Gobierno reunió a su mesa política y suma gestos hacia los gobernadores

En la previa a la conferencia de prensa de Patricia Bullrich, espada libertaria en el Senado, por el proyecto de ley de tierras, el Gobierno volvió a reunir este mediodía a su mesa política. El cónclave comenzó pasadas las 13 y se extendió por casi dos horas y media, en la Casa Rosada y estuvo encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Según dejaron trascender desde Balcarce 50 tras el encuentro, allí se conversó sobre “el trámite legislativo que comenzará durante el mes de agosto, con la votación de este jueves en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

También se habló que hacia mediados de agosto la Cámara de Diputados tratará el proyecto de modificación del régimen de inocencia fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otros dos de los objetivos del oficialismo en este segundo semestre del año.

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca, donde mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suarez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El viaje de Santilli será el segundo en menos de 72 horas luego de haber visitado este lunes, junto a Karina Milei, la provincia de Chaco, para una reunión por el fenómeno de El Niño, pero que dejó guiños al mandatario de esa provincia, Leandro Zdero, y al de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Todo se da en momentos en que empieza a tomar más fuerza la posibilidad de lograr acuerdos desde el oficialismo con buena parte de los gobernadores, de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro de este martes reunió alrededor de la mesa a Karina Milei, Bullrich, Santilli, Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor, Santiago Caputo. En esta oportunidad estuvo ausente el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

Desde la reunión, Bullrich salió directamente al Senado para dar la conferencia de prensa, acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).

Si bien en la antesala de la reunión no había aún detalles definidos sobre lo que incluirá el temario final del encuentro, fuentes al tanto de la hoja de ruta del gobierno, daban por sentado que se abordaría el proyecto. “Seguro propiedad privada será uno”, dijeron desde fuentes del palacio de gobierno.

De cara a los próximos meses del año, además del proyecto de ley de tierras, el oficialismo también cifra sus esperanzas en la discusión por la reforma de la carta orgánica del Banco Central, así como los posibles cambios de la reforma electoral, que busca la eliminación de las PASO para 2027.

El proyecto de tierras, que está para ser tratado este jueves, fue objeto de modificaciones durante la jornada de este lunes, en un intento por evitar el fracaso del capítulo que relaja los límites vigentes a la venta de tierras productivas a extranjeros. Durante la jornada de ayer se confirmó que se dará luz verde a que se introduzcan nuevos cambios al proyecto.

Este lunes, según pudo confirmar LA NACION de fuentes legislativas, el Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y establecerá un tope de 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.

El porcentaje operará como un techo, ya que también se habilita a las provincias a reglamentar límites por debajo de esa cifra. Según la Ley de Tierras vigente, el límite para la venta de tierras a extranjeros es del 15% de la superficie.

La mesa política es el espacio reducido en el que el Gobierno debate sobre la estrategia tanto legislativa como de buena parte de la gestión. En el último tiempo sumaron también la definición de la estrategia de comunicación respecto de lo que viene.

En Casa Rosada se habla de una nueva etapa en materia del dinamismo de la mesa política tras la salida, a fines de junio pasado, del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El movimiento implicó la llegada de Santilli al cargo, lo que le imprimió otra dinámica a la mesa: “Hay más debate”, celebran en las filas violetas. “Es todo más dinámico”, agregan. Junto con el diseño de comunicación, que aporta Fernández y que también es valorado en las distintas terminales del oficialismo.