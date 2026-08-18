El Gobierno riojano notificó que seguirá en default y Milei cruzó a Quintela por los “Chachos”

CÓRDOBA.- Horas después de poner nuevamente en circulación Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como los “Chacho”, por el equivalente a 4.000 millones de pesos, el gobierno de La Rioja notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no pagará el vencimiento del 24 de este mes, con lo que seguirá en default.

su lado, el presidente Javier Milei salió al cruce de la decisión del gobernador Ricardo Quintela, a la que caratuló de “Plan Platita 2.0″. A través de sus redes sociales, planteó: “El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero”.

El Presidente dijo que esa política llevó a la Argentina hacia una situación en la que había “más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil”.

“La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio -añadió- CÍNICOS”.

PLAN PLATITA 2.0



El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza… https://t.co/Wyo10M4A9v — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

A su vez el ministro de Hacienda riojano, Fabián Blanco, explicó que la decisión apunta a atender simultáneamente la situación de los trabajadores y las dificultades que atraviesa el sector comercial. “Los BOCADE fueron un éxito. Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”, afirmó.

“Vamos a poner nuevamente en vigencia los Chachos -dijo Quintela en junio, cuando anunció el regreso de los bonos-. No es porque La Rioja esté mal o no tenga plata; eso no tiene nada que ver. También significa mantener nuestra actitud de rebeldía ante la grave situación que atraviesa el país”.

Entonces sostuvo que el Gobierno nacional profundizó prácticas que había prometido terminar y lo acusó de usar recursos para condicionar las decisiones de las provincias. Planteó que La Rioja había sido incluida entre las jurisdicciones que podían recibir un anticipo de coparticipación, pero luego fue excluida por la posición de sus legisladores nacionales.

Quintela junto a Tolosa Paz y Máximo Kirchner en La Rioja

El ministro Blanco firmó la nota enviada hoy a la Bolsa de Comercio, donde señala que “La Rioja enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar los servicios de amortización e intereses” de los bonos internacionales con vencimiento en 2028.

El 24 de febrero de 2024 debía abonar US$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017 para financiar un parque eólico, que terminó vendiendo. Desde entonces, arrastra el default.

En esa oportunidad, la administración de Quintela argumentó que “enfrenta desafíos económicos sin precedentes” debido a “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio”.

Sostuvo también que la deuda de fondos coparticipables por parte de la Nación, hace que “los ingresos de la Provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”.