La Rioja, en default: el gobernador apeló otra vez a las cuasimonedas y emitió unos $4000 millones de “Chachos”

CÓRDOBA.- El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja volvió este lunes a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chacho”. Esta vez alcanzan a unos 80.000 beneficiarios, que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 chachos por persona. Es decir, serán unos $4000 millones los que se volcarán al mercado.

El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, explicó que la decisión apunta a atender simultáneamente la situación de los trabajadores y las dificultades que atraviesa el sector comercial. “Los BOCADE fueron un éxito. Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”, afirmó el funcionario de Quintela.

El 17 de enero de 2024, la Legislatura riojana, con mayoría absoluta del peronismo, aprobó la emisión de las cuasimonedas por $22.500 millones, de los que podía destinar 30% al pago de salarios. Comenzaron a circular cinco meses después.

Ricardo Quíntela, Gobernador de La Rioja. Fabián Marelli

En aquella oportunidad, el presidente Javier Milei ironizó en sus redes sociales. “Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.

Dejaron de circular el 31 de diciembre del 2024. Los “Chacho” son la primera y la única moneda emitida por una provincia desde la crisis de 2001. Actualmente, La Rioja es la única jurisdicción que está en default; no ha logrado aún regularizar el pago a bonistas internacionales.

Los “Chacho” funcionan con una equivalencia nominal de uno por un peso y pueden utilizarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales.

“Fue un éxito en 2024 en cuanto al formato y al respaldo que tuvo. No hubo ningún tipo de inconveniente y, al ver la confianza que se generó con los comerciantes, comenzaron a pedir la vuelta de los Chachos”, planteó el ministro de Hacienda.

Según datos oficiales, unos 800 comercios riojanos están adheridos para recibirlos. Blanco aseguró que, incluso, recibieron consultas de comercios de localidades cordobesas vecinas. La nueva emisión tiene validez hasta el 29 de diciembre próximo.

Quienes conserven los Chachos hasta el vencimiento recibirán un interés del uno por ciento. Blanco enfatizó que “no es el espíritu especular guardándolos, sino que todo se vuelque al consumo dentro del circuito económico de la provincia”, enfatizó.

La ayuda extraordinaria que comenzó a pagarse hoy es de 50.000 por persona y alcanza a empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y contratos ligados al Estado riojano.

Según afirmó Blanco, la administración provincial analiza la posibilidad de dar continuidad a ese monto e incorporarlo en el futuro al esquema salarial.

“Hay que ser responsables y serios a la hora de hacer un anuncio, sabiendo que después hay que mantenerlo en el tiempo. En función de las finanzas del Gobierno provincial, determinará el gobernador si le vamos a dar continuidad o no, ya incorporándolo al sueldo”, precisó.

Añadió que es “una firme decisión de nuestro gobernador poder inyectar esta ayuda extraordinaria a los empleados a través de los Chacho. Sabemos que no va a solucionar todos los problemas, pero sí va a atenuar en alguna medida la difícil situación que atraviesan los riojanos”.