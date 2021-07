El Gobierno se inclina por mantener el cupo diario de 600 pasajeros y excepcionalmente agregar vuelos

A pesar del costo político de la medida y los amparos presentados por los varados en la Justicia, la Casa Rosada tiene la voluntad de sostener una estricta restricción de ingresos al país. Los funcionarios nacionales debaten internamente si mantener el cupo actual, de 600 viajeros por día, o ampliar levemente esa cifra. El lunes, la postura que gravitaba en lo más alto del Gobierno era la de sostener el número y habilitar excepciones, con vuelos puntuales adicionales. Pero hoy está prevista una reunión de los tres ministerios involucrados en el tema para analizar la situación y analizar los números finos.

Según pudo reconstruir LA NACION, está pautado que esta tarde se reúnan por Zoom los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Carla Vizzotti (Salud) y Transporte (Alexis Guerrera) para analizar el efecto que tuvo la medida y estudiar cursos de acción. Mirarán la efectividad que tuvieron los controles para verificar el cumplimiento de las cuarentenas y los resultados de los PCR y los estudios genómicos de las variantes. La palabra final y la decisión política la tendrá el Presidente.

“La idea, en principio, es sostener la restricción en 600 ingresos por día y agregar excepciones, es decir, habilitar vuelos puntuales por cuestiones de reciprocidad diplomática”, dijo a LA NACION un estrecho colaborador de Alberto Fernández y aludió al avión de Copa Airlines que fue habilitado para regresar al país desde Panamá el 28 de junio, autorizado por la ANAC por fuera del cupo diario.

El Ministerio de Salud -que tiene mayor peso en la decisión- es más proclive a sostener en 600 la cantidad de pasajeros habilitados. “El sentido de la medida no se modifica porque la situación epidemiológica no cambió: los números de contagios no bajan y la variante Delta sigue acechando al país”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada.

En otros sectores del Gobierno, en cambio, creen que el número podría flexibilizarse de cara a la alta demanda social, aunque sin llegar a habilitar a los 2000 pasajeros diarios que estaban permitidos antes de la polémica medida.

De acuerdo a los relevamientos oficiales, en los últimos días se verificó una mejora en el cumplimiento de la cuarentena de siete días que tienen que respetar los recién llegados. Antes del cepo a los ingresos, cumplían seis de cada diez personas, pero los últimos datos arrojaron que ahora hacen el aislamiento ocho de cada diez, y que solo un 19% de los controles a nivel nacional arrojaron incumplimientos.

El presidente Alberto Fernández, junto a la ministra Vizzotti, la asesora Nicolini y el jefe de Gabinete, Cafiero

“El sentido de la medida es sanitario. Sabemos que tiene un costo político pero es una decisión que afecta a una minoría y beneficia a una mayoría”, subrayó un ladero del Presidente. “Estamos analizando los datos finos, lo que es inamovible es el sentido de la norma”, agregó.

El Gobierno quiere ganar tiempo con la vacunación y por eso intenta contener la diseminación de la variante Delta (mucho más contagiosa) a pesar de que los expertos consideran que bloquear su ingreso al país será imposible. Tal como publicó LA NACION, además de la cuestión sanitaria, en Balcarce 50 también hacen cuentas electorales. El Gobierno considera a julio un mes fundamental para encarar la campaña. Una nueva ola de contagios sería un golpe de gracia para los objetivos, que son mostrar una economía en recuperación y una vida lo más parecida posible a la prepandemia.

