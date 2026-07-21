El Gobierno se refirió a la designación de Javier Lanari en el directorio del Banco Nación

El Gobierno se refirió este martes a la designación del exsecretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, como director en el Banco Nación, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 618/2026. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el directorio consideró que quien fue el número dos del exjefe de Gabinete Manuel Adorni es idóneo para el nuevo cargo.

Al ser consultado durante su conferencia de prensa semanal en Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei primero contestó: “Me enteré de la designación esta mañana”.

Adrián Ravier, el vocero presidencial Presidencia

Luego, sostuvo: “El Banco Nación tiene un directorio y autoridades, y designa los lugares de acuerdo a los criterios, que en este momento no tengo, como para decir por qué esta persona ocupa el lugar. En principio creo que puede ejercer la función como tantas personas lo han hecho a lo largo de tantos gobiernos, de acuerdo a criterios que se definen. No veo un problema en eso”.

Además, aseguró que la administración libertaria no contrata por afinidad política ni militancia, después de que un periodista le consultara sobre Lanari y su cercanía a Adorni; ambos trabajaron en la comunicación del Gobierno cuando el exjefe de Gabinete oficiaba de vocero presidencial. Lanari era su segundo.

Javier Lanari y Manuel Adorni en la Casa Rosada

“Este no es un gobierno que ha venido con militancia a llenar espacios. No es Milei alguien que llega al poder y detrás de él llegan militantes a ocupar lugares. Estamos justamente ante lo contrario. No conozco tanto a Lanari para sugerir si es o no la persona ideal. Si lo pusieron ahí, es porque tendrá la capacidad”, completó.

El futuro director fue designado después de su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. Completará un período que finalizará el 4 de febrero de 2028 y ocupará el cargo que dejó vacante Gonzalo Pascual. Percibirá un sueldo neto de $6.130.000, según pudo saber LA NACION.

El nombramiento tiene vigencia desde el 25 de junio, mientras que la renuncia de Pascual fue aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de este año.

Lanari es licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador y desarrolló previamente una carrera como periodista. De perfil bajo, mantiene una amistad personal con Adorni, a quien conoció cerca de una década atrás durante su participación en un programa de televisión.

Su incorporación al Banco Nación se formalizó menos de un mes después de que Adorni comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. El 22 de junio Adorni había agradecido al funcionario por acompañar durante dos años y medio a la gestión, y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.

Javier Lanari Fabián Marelli

Su salida del área de comunicación se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Ravier. Esa decisión se dio, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los altos niveles de presión que había a nivel interno para que el jefe de Gabinete fuera expulsado del Gobierno.

Lanari había ingresado al gobierno de Milei en el comienzo de la gestión libertaria. En una primera etapa se desempeñó como subsecretario de Prensa y posteriormente asumió como secretario de Comunicación y Prensa.

Durante su paso por esa secretaría, el experiodista ejecutó la decisión de cerrar la sala destinada a los trabajadores de prensa acreditados en la sede gubernamental. La restricción se aplicó después de una denuncia de la Casa Militar por un presunto caso de espionaje ilegal contra dos periodistas, a raíz de la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada.

En la primera jornada de la restricción, Lanari fue el encargado de salir de la Casa Rosada para conversar con los periodistas, quienes habían instalado de manera provisoria un espacio de trabajo en una confitería ubicada frente a la Plaza de Mayo.