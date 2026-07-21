El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación

El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA), después de su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación. El exfuncionario completará un período que finalizará el 4 de febrero de 2028 y ocupará el cargo que dejó vacante Gonzalo Pascual.

La medida quedó formalizada mediante el decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La designación de Lanari tiene vigencia desde el 25 de junio, mientras que la renuncia de Pascual fue aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de este año.

El nuevo integrante del directorio del Banco Nación es licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador y desarrolló previamente una carrera como periodista. De perfil bajo, mantiene una amistad personal con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien conoció cerca de una década atrás durante su participación en un programa de televisión.

Adorni y Javier Lanari, cuando eran periodistas

La incorporación de Lanari al BNA se formalizó menos de un mes después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa, como lo informó LA NACION. El 22 de junio Adorni había agradecido al funcionario por acompañar durante dos años y medio a la gestión y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.

La salida de Lanari del área de comunicación se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier. Esa decisión se dio, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Manuel Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los altos niveles de presión que había a nivel interno para que el jefe de Gabinete fuera expulsado del Gobierno. De hecho, su salida sucedió pocos días después.

Lanari había ingresado al gobierno de Milei desde el comienzo de la gestión libertaria. En una primera etapa se desempeñó como subsecretario de Prensa y posteriormente asumió como secretario de Comunicación y Prensa.

Durante su paso por esa secretaría, el experiodista ejecutó la decisión presidencial de cerrar la sala destinada a los trabajadores de prensa acreditados en la sede gubernamental. La restricción se aplicó después de una denuncia de la Casa Militar por un presunto caso de espionaje ilegal contra dos periodistas, a raíz de la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada.

En la primera jornada de la restricción, Lanari el encargado de salir de la Casa Rosada para conversar con los periodistas, quienes habían instalado de manera provisoria un espacio de trabajo en una confitería ubicada frente a la Plaza de Mayo.