El Gobierno se vio obligado a salir a aclarar la frase de Trump en la que condicionó su apoyo al resultado electoral

El Gobierno se vio obligado a salir aclarar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no condicionó su apoyo financiero al resultado de las legislativas del 26 de octubre próximo, sino que se refería, según la interpretación que hacen fuentes oficiales, a las elecciones presidenciales de 2027.

Fue después de que Trump atara el salvataje a la Argentina que anunció la semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la performance electoral de Milei en los próximos comicios. “Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”, lanzó el presidente norteamericano ante la atenta mirada de Milei y el resto de la comitiva oficial.

Los dichos de Trump dejaron perplejos a los altos funcionarios de la administración nacional que seguían la transmisión en vivo de la visita de Milei a la Casa Blanca. “No condicionó el apoyo al resultado del 26, sino a que Milei siga gobernando. O sea, Trump habló del 2027”, remarcó uno de los colaboradores más estrechos del mandatario argentino.

El jueves pasado, Bessent confirmó la intervención del gobierno de EE.UU. en el mercado argentino de cambios con la compra directa de pesos y la puesta en marcha de un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA). Se trata de un salvataje financiero clave para Milei, quien enfrentaba complicaciones para frenar la corrida cambiaria y calmar la volatilidad en los mercados en la recta final de la campaña electoral para las legislativas del 26 de octubre.

Apenas finalizó la conferencia de prensa que concedieron Trump y Milei en Washington, Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente, apeló a su cuenta oficial en la cuenta de la red social “X” para amortiguar el efecto de las sorpresivas declaraciones del primer mandatario de los Estados Unidos. En esos momentos, los mercados reaccionaban de forma negativa a la cumbre entre Trump y Milei: las acciones cayeron en la plaza local y en Wall Street y los bonos soberanos retrocedían un 6%. Entre tanto, la cotización del dólar oficial retomó la tendencia alcista y trepó $10.

Caputo, que recibió la semana pasada en su despacho de Balcarce 50 a Barry Bennett, un consultor muy cercano al primer mandatario de EE.UU., escribió: “Clarísimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos”.

Enseguida, remató: “Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar”.

El asesor de Milei envió ese mensaje desde los Estados Unidos, adonde viajó para mantener una serie de reuniones. No formó parte de la comitiva oficial -integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- y manejó con hermetismo su agenda de actividades.

La semana pasada, Caputo había discutido con Bennet detalles vinculados a la organización de la reunión entre Trump y Milei. También analizaron el escenario electoral, que se presenta complicado para el Gobierno, y las posibilidades de la Casa Rosada de reconstruir su red de alianzas para incrementar el sustento político del proyecto de Milei y garantizar la aprobación de reformas estructurales, como la tributaria o la laboral.

Nadie esperaba en el Gobierno que Trump pondría en duda el auxilio financiero que pactaron Bessent y Caputo. “Debería haber una aclaración”, comentó un importante consejero de Milei. No obstante, los habitantes más poderosos de la Casa Rosada intentaron aclarar la frase de Trump para minimizar las turbulencias en los mercados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, debió difundir un mensaje en las redes similar al que elaboró Caputo. Interpretó que Trump no anudaba el respaldo financiero al eventual triunfo o derrota de Milei en el test crucial que afrontará en las urnas dentro de doce días, sino que a la posibilidad de que el peronismo o el kirchnerismo regresen al poder en 2027.

“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas”, señaló Adorni. “Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027, nada de esto pasaría y volveríamos atrás”, continuó.

Por último, el funcionario buscó enviarle un mensaje al electorado: “Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad”, concluyó.

Milei en el salón oval de la Casa Blanca ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

En el mundillo de LLA los ánimos se caldearon después del traspié en la Casa Rosada. De hecho, recrudecieron las internas en el Gabinete. Por caso, Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, salió a atacar al canciller Werthein, a quien responsabilizó por la supuesta confusión de Trump en torno al proceso electoral en la Argentina. Según Parisini, el mandatario norteamericano piensa que Milei se juega su reelección, no que enfrenta una legislativa.

“Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle ‘perdón’ por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”, relató Parisini, cercano a Caputo.

Quienes frecuentan al gurú de Milei lo despegan del ataque que lanzó el militante digital y propagandista del Gobierno contra el ministro de Relaciones Exteriores. Al igual que Guillermo Francos o Karina Milei, Werthein se había comunicado con Juez para solidarizarse por los comentarios repudiables que había hecho Parisini contra el senador y su familia por su voto contra el veto a la ley de discapacidad.

Clarísimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos.



Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar. — Santi C. (@slcaputo) October 14, 2025

Desde Washington, Bullrich también buscó atemperar el impacto de las llamativas declaraciones de Trump. Después de calificar de histórico el espaldarazo a la Argentina, la ministra de Seguridad y candidata a senador nacional de LLA consideró que el mandatario de los Estados Unidos condicionaba su apoyo a la continuidad en el poder del proyecto de Milei. Pidió que no haya “pánico” en los mercados y resaltó que Trump hablaba de la “filosofía” del Gobierno, “no de la elección de octubre”.

“No es que el gobierno norteamericano va a dejar de apoyar. Si el gobierno con esta idea, esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, ahí Estados Unidos tendría que ver si sigue apoyando, porque no va a apoyar a gobiernos que piensan totalmente distinto”, resaltó en diálogo con La Nación +.

Según la interpretación de Bullrich, Trump no hablaba de la “elección de medio término” cuando expresó que los Estados Unidos no será tan generoso con la Argentina si Milei sale derrotado de la prueba electoral.

“No es para esta elección de medio término. Eso tiene que quedar claro. Queremos que el camino de la Argentina sea el de libertad, propiedad, hablamos de comercios. No es que el apoyo del tesoro o el swap se terminan el 26 de octubre. Está hablando de la filosofía: si viniera el populismo que arruinó la Argentina, lo pensarían de nuevo”, apuntó Bullrich.

El primer ruido en las negociaciones del gobierno de Milei con los Estados Unidos para conseguir la asistencia financiera se había producido el viernes pasado, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que el plan de auxilio de Trump para la Argentina implique un compromiso de romper las relaciones comerciales con China e incluso interrumpir el acuerdo de permuta (“swap”) de divisas con el Banco Central del gigante asiático firmado en 2009.

La reacción de la Casa Rosada llegó horas después de que el secretario del Tesoro de EE.UU. manifestara, en una entrevista en la cadena Fox News, que existía un supuesto compromiso de Milei para “sacar a China de la Argentina”.

Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y… — DAN (@GordoDan_) October 14, 2025

Francos dijo que no creía que una parte del acuerdo con Trump sea “excluir” a China del país. “Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, [pero] en los temas comerciales no tienen nada que ver”, subrayó el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, Francos resaltó que “no habría ningún motivo” para que “corra riesgo” el swap con China. El Banco Central mantiene un swap con ese país que asciende a unos US$18.000 millones-. En tanto, buscó correrse de esa polémica y destacó la “confiabilidad” que le da a Estados Unidos el programa económico del Gobierno, demostrado -según sus dichos- por este acuerdo que se selló. “Eso es lo importante”, puntualizó el jefe de Gabinete.

En la Casa Rosada asumen que será muy complejo desarticular los acuerdos comerciales y financieros que tiene el país con China, más allá de que decidió priorizar la relación estratégica con Trump en todos los planos. Dicho de otro modo: deslizan que la relación con el gobierno chino no es prescindible.

China es un socio comercial muy importante para la Argentina. De hecho, es uno de los principales destinos de la exportación de carne y granos. A su vez, el Gobierno le debe al gigante asiático alrededor de 18.500 millones de dólares. Además de las inversiones en ferrocarriles, energía nuclear, hidráulica -represas Kirchner y Cepernic- y renovable, los lazos con China se afianzaron a partir de 2017, con la construcción de una base de exploración espacial en Neuquén.

Hoy, durante la cumbre oficial, Bessent buscó clarificar su advertencia: dijo que al gobierno de los Estados Unidos no le preocupa el swap con China, sino la base militar que instaló el gigante asiático en el sur del país. “Hay que tener cuidado con China. A veces se pone en una postura muy dura”, remató Trump.