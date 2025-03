El Gobierno seguirá adelante con los pliegos de los jueces designados en la Corte y se refirió al futuro de Ariel Lijo

Mientras el Gobierno trata de salvar las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el Poder Ejecutivo no va a retirar los pliegos de los jueces que fueron designados por decreto y seguirá adelante con la sesión en el Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el próximo 3 de abril.

“Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año y hasta que finalice el periodo de sesiones”, marcó este martes en diálogo con Futurock y se refirió a Lijo: “No asumió, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él. Con respecto a García-Mansilla, puede seguir en su cargo constitucionalmente”.

Los pliegos de ambos jueces se encuentran en condiciones de ser discutidos en el recinto porque obtuvieron dictamen favorable en la comisión de Acuerdos . En el caso de Lijo, está disponible para ser votado desde mediados de febrero, cuando el Gobierno oficializó el dictamen de la comisión de Acuerdos. García-Mansilla, por su parte, obtuvo dictamen de comisión la semana pasada y, tras la designación por decreto, los otros tres miembros de la Corte le tomaron juramento y, a la vez, le negaron a Lijo la licencia extraordinaria para que pudiera asumir en el máximo tribunal sin renunciar a su juzgado de primera instancia.

Guillermo Francos se refirió a la designación de los jueces de la Corte Suprema. Marcelo Manera

Según establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, los jueces de la Corte Suprema deben ser aprobados por el Senado en una sesión pública, con el voto favorable de dos tercios de los presentes.

La marcha del 24 de marzo

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete hizo alusión a la manifestación que tuvo lugar este lunes en un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a la que asistieron miles de personas en distintos puntos del país. “Fue una manifestación importante, en la que mucha gente expresó su adhesión a la fecha que se recuerda. Simultáneamente y como siempre, en estos casos se ven aprovechamientos políticos; uno veía la enorme cantidad de carteles y de banderas de otras agrupaciones o la bandera de Palestina. Fue una marcha muy politizada”, dijo.

A su vez, se refirió al video que compartieron desde el Gobierno por el aniversario y en el que se hacía referencia a una “memoria completa” que incluya los “crímenes de terroristas” en la historia. “La posición expresada por el Gobierno no es de ahora, sino que es de siempre. Particularmente se muestra una visión de la historia contemporánea argentina desde las dos posiciones; uno tiene que entender la historia desde ambas posiciones, la oficial y la crítica”, reflexionó y sumó: “Obviamente, la politización hace que cuestionen al Gobierno algunos sectores de la política, pero siempre en estas cosas se aprovechan así.

La marcha en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria. Tomas Cuesta

“Yo esa época la viví, me acuerdo perfectamente de los movimientos guerrilleros, de los terroristas que afectaron a la Argentina en ese período, de los atentados y me acuerdo del desastre del golpe del 24 de marzo. Implicó una secuencia de asesinatos, desapariciones, muertes... Fue una época sangrienta en la Argentina”, detalló y apuntó: “Lo de los 30.000 no es cierto, se habla de 7000 y pico que pudieron constatar. No hubo otra historia. Está claro que no fueron 30.000, pero más allá de si fueron o no fueron... Da lo mismo que sean 7000 u 8000, es un desastre igual ”.

Y cerró: “Sé que hay algunos nietos que todavía no se pudieron encontrar, se lo escuché decir varias veces a Estela De Carlotto. Lo que sí me parece es que no podemos estar politizando un tema que es una tragedia pero que no es razonable utilizarla para politizarla en esos términos. Un cuestionamiento al gobierno de Milei en función de este episodio que ocurrió en el 76 no tiene ninguna lógica, es estrictamente político porque ella no está de acuerdo con el gobierno. Separemos las cosas y hablemos con objetividad”.

