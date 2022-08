El Gobierno sumó efectivos de la Policía Federal para custodiar el edificio de Cristina Kirchner

El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un operativo de custodia con efectivos de la Policía Federal en las calles Juncal y Uruguay para reforzar la seguridad de la cuadra donde vive la vicepresidenta Cristina Kirchner, que ahora cuenta con la presencia de la fuerza federal y de la porteña, dado que el alcalde Horacio Rodríguez Larreta comunicó que la policía de la Ciudad no se retirará del lugar.

Ayer el ministro de Seguridad Aníbal Fernández ordenó ampliar la custodia en la casa de Cristina Kirchner. Según pudo saber LA NACION, los efectivos de la PFA que se instalaron en la cuadra este martes son independientes de la custodia personal que tiene la vicepresidenta y estarán abocados a las coordenadas de su domicilio, donde se realizaron manifestaciones que derivaron en hechos de tensión callejera.

Operativo en la casa de Cristina Kirchner: llega más Policía Federal a la esquina de Juncal y Uruguay LN+

En simultáneo, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta dijo que mantendrá a la Policía de la Ciudad en la zona y que no acatará el fallo judicial que le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires retirar a la fuerza de la zona.

Mientras que Aníbal Fernández está en diálogo con el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro. Se reunieron de urgencia el sábado por la noche, mientras las calles de Recoleta seguían copadas de manifestantes y algunos habían tenido enfrentamientos con la Policía de la Ciudad.

El encuentro fue tenso, reconocieron a LA NACION fuentes que estuvieron presentes. Aníbal Fernández dijo en declaraciones a AM 530: “En la reunión que tuvimos con la gente de la Ciudad el objetivo no era pasar factura de nada, era tratar de encontrar soluciones”. Y agregó: “Nosotros no aceptamos acampes, ferias ni pirotecnia en la casa de Cristina” .

Además de Fernández y D’Alessandro, que hablaron sobre las fuerzas de seguridad presentes en la cuadra y sobre el vallado que desplegó la Ciudad en la cuadra del domicilio de Cristina Kirchner, participaron también de esa reunión el subsecretario de Justicia Juan Martín Mena y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, por el lado del Gobierno y Jorge Macri, ministro de gobierno porteño.