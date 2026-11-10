El Gobierno toma nota de los mensajes del Papa, pero dice no sentirse aludido

Ni el mensaje de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía; ni el de “robustecer” la educación, las universidades y la investigación; ni el del “cuidado de la palabra” en la vida pública. Tampoco su emoción por Marta y por Norma en el Cottolengo Don Orione de Claypole.

Ninguno de esos (ni otros) momentos de la visita del papa León XIV fueron interpretados por el Gobierno como un llamado de atención directamente dirigido hacia la Casa Rosada. Al menos eso dicen los principales funcionarios de Javier Milei a esta altura, aunque el Santo Padre haya abordado en suelo argentino temas que están dentro de los puntos más controvertidos para la gestión nacional libertaria.

“El discurso fue muy bueno. No interpeló al Gobierno. Dijo lo que él quería decir y se podría aplicar a cualquier lugar del mundo. No me pareció nada fuera del mensaje habitual del Papa. No hubo ningún palo específico para nosotros”, planteó a LA NACION el domingo un alto funcionario de la Casa Rosada, tras las palabras de León XIV en el Palacio Libertad, a horas de su llegada a la Argentina.

En esa alocución, frente a Milei, el Papa abogó por expresar las diferencias pero en el diálogo (dijo que hay que “reconocer un compatriota en quien piensa distinto”), se refirió a la importancia de las instituciones, pidió “actuar con prudencia” y que haya “límites en el poder”. También remarcó la necesidad de “cuidar al débil”, a los ancianos y a los discapacitados, señaló como clave vivir del esfuerzo y el trabajo. Se manifestó en contra del aborto y de la corrupción, solicitó “robustecer” la educación y las universidades, y pronunció una frase que resonó: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El presidente Javier Milei visitó hoy el Comando Unificado de Control que realiza el seguimiento de los operativos por la visita del papa León XIV, en el Ministerio de Seguridad; lo acompañaron Karina Milei y Monteoliva Presidencia

La tesitura del Gobierno se mantuvo a lo largo de los días. No fue solo el domingo. Lunes y martes la interpretación fue idéntica, incluso después del desembarco de León XIV en Claypole, la visita de más alto impacto junto al mensaje en el Palacio Libertad.

“El Papa está siendo fiel a la doctrina social de la Iglesia y al Evangelio”, afirmó a LA NACION este martes una voz autorizada del Gobierno, que tildó como una “interpretación mezquina” considerar que el discurso de León XIV se distanció de las políticas nacionales.

“El Papa es pastor de la Iglesia universal. No dijo ‘voy a hablar de las políticas de Milei’. Eso es un recorte. En todo caso, nos interpela a todos, a toda la política. Quienes interpretan que viene a hablarle a Milei cometen un error”, acotó esa misma fuente.

Otro funcionario, también de la mesa chica del poder, refirió idéntica posición. “El mensaje del Papa fue muy atinado, repartió para todos. No hay ninguna parte por fuera de lo que siempre plantea la Iglesia. Algunos pueden haber querido hacer lecturas por los hechos políticos más recientes −por ejemplo, con la discapacidad− pero no me pareció que León haya tenido un intento de golpear al Gobierno con eso. Él entiende el juego, el mensaje de la Iglesia es ir más allá de los temas partidarios. Lo de Claypole es un respaldo a un concepto que la Iglesia históricamente tuvo”, comentó a LA NACION.

Una fuente más repitió calcado discurso, pese a pertenecer a otra vertiente del oficialismo. “Viene muy acertado León, no se metió en la política interna. En el Palacio Libertad tampoco percibí que haya estado duro contra el Gobierno. Es el mensaje del Evangelio; no tuvo una visión política, habló desde el Evangelio”, insistió.

Así, en el Gobierno huyeron de los enfoques más sensibles que esbozó León XIV. También de lo que pudo haber provocado el paso del Santo Padre por Don Orione, que lo emocionó. O de la decena de grabaciones en las que se lo ve dándoles un abrazo y un Rosario a personas con discapacidad.

“La atención a la discapacidad forma parte de la doctrina de la Iglesia. El Cottolengo Don Orione es una institución eclesiástica”, expresaron voces oficiales, que le achacaron a la prensa los análisis de que toda esa escena puede haber sido un tirón de orejas contra el ajuste en el área.

León XIV con Marta, una mujer con parálisis cerebral que fue abandonada de bebé y contó su historia frente a él en Don Orione DANIEL DAL ZENNARO - EFE

Más allá de estas referencias con las que los funcionarios despegaron al Gobierno de una posible crítica velada del Papa, antes de la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina la Casa Rosada arregló a contra reloj algunas cuestiones: tras intentar derogarla, impulsó un proyecto de ley de discapacidad propio y ordenó el pago a los prestadores. También canceló a través del Ministerio de Salud (aunque luego de haber sido embargado por un juez) una deuda de $828 millones con el Cottolengo.

En la Casa Rosada, por estos días reconocen muy en voz baja que la forma en que afrontaron discursivamente el escándalo en discapacidad no fue la más acertada.

No obstante, el Gobierno no tiene en carpeta −al menos por ahora− impulsar alguna política o cambiar parte de las ya aplicadas como consecuencia de los discursos de León. Una voz oficial lo resumió así: “Por ejemplo, con la Inteligencia Artificial (IA) nosotros pensamos distinto. Respetamos lo que dice el Papa. Pero de ahí a que cambiemos ese pensamiento es otra cosa”.

Además, funcionarios consultados por LA NACION enfatizaron ciertos ejes del discurso papal que fueron en línea con visiones más ligadas a Milei, entre ellos, la defensa de la vida, la reivindicación del esfuerzo o la baja de la pobreza.

“Hubo guiños para nosotros. Por ejemplo lo del aborto, o el ‘valor del esfuerzo’ para ‘vivir del propio trabajo’”, comentó un funcionario.

Otro adhirió: “Cuando habló de pobreza, o del aborto, tampoco nosotros creemos que haya sido eso un dardo para el kirchnerismo. Los argentinos nos percibimos como si fuéramos el ombligo del mundo, pero el mensaje fue en general, no fue dirigido contra Milei, pero tampoco contra Cristina. Nosotros no estamos politizando la visita”.

Como forma de mostrar que hubo señales de respaldo al plan libertario, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, posteó en sus redes una parte de la homilía de León XIV en la misa en la Ciudad. “La homilía del Papa puso en el centro de la escena a la familia. Un orgullo haber ido, desde el minuto uno, por el camino correcto”, arengó Pettovello, una de las funcionarias de Milei de mayor llegada a la Iglesia.

La homilía del Papa puso en el centro de la escena a la familia. Un orgullo haber ido, desde el minuto uno, por el camino correcto.@JMilei pic.twitter.com/dB4IeOyEbo — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 9, 2026

El jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartió en su cuenta de Instagram la frase “no hay mejor modo de enseñar que dando el ejemplo con la propia vida”, que el Papa pronunció en Córdoba.

La búsqueda de coincidencias llegó a todas las aristas libertarias. “Afirmativo”, comentó el estratega Santiago Caputo a un posteo en X tras la presentación en el Palacio Libertad que decía así: “Fue un gran discurso de Milei. Y un gran discurso del Papa. Pero ustedes son muy negros y solo quieren pelear”.