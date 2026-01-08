La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) reactivó el calendario de subastas públicas con un activo destacado: un terreno de más de 7.200 metros cuadrados ubicado frente al mar en Pinamar. El lote saldrá a la venta de forma online el próximo 5 de febrero de 2026 con un precio base de US$ 3,47 millones.

Esta cifra representa una reducción del 10% respecto a su valor anterior. El predio ya había sido ofrecido en septiembre de 2025 con una base de US$ 3,8 millones, pero la licitación quedó desierta por falta de oferentes.

El terreno se encuentra delimitado por las avenidas Del Mar, De los Tritones y Eolo, próximo al muelle y a la altura del parador Mirasoles. Según los pliegos, cuenta con la zonificación apta para el desarrollo de un complejo hotelero, avalada tanto por el municipio como por la Secretaría de Turismo de la Nación.

El sector inmobiliario local muestra movimientos dispares frente a esta oportunidad. La firma Pinamar S.A. figura entre los interesados en adquirir la tierra. Por el contrario, la desarrolladora KWZ (con proyectos activos en la zona como Btwins) descartó su participación, confirmando que analizan otras opciones de gran superficie en el balneario.

La agenda de la AABE incluye otros activos de alto valor en la Ciudad de Buenos Aires:

Retiro : El 9 de febrero se subastará un lote de 500 m² perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Está ubicado en Juncal 847, cerca de Plaza San Martín. Precio base: US$ 1,9 millones.

: El 9 de febrero se subastará un lote de 500 m² perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Está ubicado en Juncal 847, cerca de Plaza San Martín. Precio base: US$ 1,9 millones. Villa Devoto : Se remata una casona decomisada en la causa por enriquecimiento ilícito a Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner. El precio base es de US$ 673.000.

: Se remata una casona decomisada en la causa por enriquecimiento ilícito a Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner. El precio base es de US$ 673.000. Tigre: En carpeta, aunque aún sin fecha definida, figura el predio del Parque de la Costa, un activo estratégico por su ubicación frente al río.

Estas operaciones se enmarcan en el Decreto 950/24 del gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo es la enajenación de inmuebles estatales considerados innecesarios, incluyendo edificios públicos y terrenos ferroviarios.

La ejecución de esta agenda marca el inicio de la gestión de Tania Alejandra Yedro como nueva presidenta de la AABE, designada tras la renuncia de la cúpula anterior encabezada por Nicolás Pakgojz.