El hermano del gobernador de Chaco atropelló y mató a una persona y se investiga como “supuesto accidente”

El hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quedó involucrado en la muerte de un peatón en la localidad de Quitilipi, en la madrugada del sábado. Horacio Zdero, de 57 años, atropelló y mató a un hombre en un episodio que provocó conmoción política y social en la provincia. El peatón, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, murió en el acto.

De acuerdo con el parte policial difundido a los medios, el siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando agentes de la comisaría local fueron alertados sobre un choque. Al llegar al lugar, constataron que una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un hombre de 57 años, había embestido a un peatón masculino.

De acuerdo a información proporcionada por la Policía local, agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña realizaron el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, arrojando un resultado de 0,00 g/l, según reprodujeron distintos medios provinciales.

La Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, tomó intervención en el caso y dispuso que el conductor, Horacio Zdero, sea notificado de la imputación por “Supuesto Accidente de Tránsito Fatal”. Cerca de la zona donde ocurrió el accidente funcionaría un local bailable, según los medios locales.

El gobernador Leandro Zdero, que esta mañana estuvo en la Casa Rosada reunido con Diego Santilli y Manuel Adorni, se pronunció hoy públicamente en sus redes sociales: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”.