La visita de Luis Caputo a Lucciano’s y el diálogo con su dueño

El inicio de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires comenzó con una visita en la apertura número 100 de Lucciano’s en la Argentina por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y la diputada Pilar Ramirez.

En ese marco, Christian Otero, dueño de la cadena de heladerías, le transmitió al ministro que espera que “se pueda reactivar un poco más la economía”, aunque ellos no hayan “sufrido tanto”. “En nuestro caso no sufrimos ninguna caída y en otros sectores la han vivido parte por el contexto y parte por la tarea propia. Entiendo que no es fácil revertir el escenario tan complejo que acarreaba el país”, comentó Otero a LA NACION poco después del encuentro.

Este martes por la mañana, Caputo acompañó a Pilar Ramírez, legisladora y referente libertaria porteña, en la recorrida de campaña. Visitaron una sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s como primera actividad de esta etapa de LLA en la Capital.

“Nosotros ponemos nuestro granito de arena, que es generar inversión y empleo, pero siempre esperamos que se pueda reactivar un poco más la economía”, le comentó Otero a Caputo, según reconstruyó LA NACION.

Christian Otero, dueño de Lucciano’s Fabián Malavolta

El ministro comentó días atrás la medida de flexibilización de los créditos en dólares (que permitirá a los bancos prestar parte de los depósitos en moneda extranjera a todas las empresas) como un punto que “va a ayudar a reactivar la economía”.

En la misma línea, Santiago Bausili, titular del Banco Central, admitió: “De 2024 hasta hoy tenemos una economía que crece despacio. Podemos pensar en un 2% al año, mucho más despacio de lo que nos gustaría”. Así lo afirmó la semana pasada durante su visita a Mendoza.

Además, esta mañana el presidente Javier Milei lanzó una seguidilla de mensajes de X, entre los que sostuvo que “la alta política no tiene siquiera la capacidad mínima para leer números (ya que prefieren un relato emocional en base a encuestas precarias sobre el dato duro)”. También celebró el superávit financiero de julio en el sector público nacional.

Entretanto, en la cadena de heladerías valoraron la visita de los libertarios –que surgió a partir de una propuesta del equipo de Ramírez– y recordaron que Milei había recorrido en enero la planta de elaboración de Lucciano’s, en Mar del Plata. Durante el verano, el Presidente recorrió la fábrica en tiempos en los que en el Congreso se debatía el proyecto de reforma laboral, finalmente aprobado el 28 de febrero.

El presidente Javier Milei visitó la fábrica central de la heladería Lucciano's en Mar del Plata Presidencia

Desde LLA, en cambio, comentaron que Lucciano’s es una empresa que crece y que apuesta por Argentina.