El Índice de Confianza en el Gobierno aumentó un 0,9% en octubre, tras la caída de septiembre

El Índice de Confianza en el Gobierno, que la Universidad Torcuato Di Tella difunde con frecuencia mensual, aumentó un 0,9% en octubre, en comparación con el registro de septiembre, en el que había mostrado un retroceso de 5,9%. Desde fines del año pasado, la administración del presidente Javier Milei muestra una caída del 20,7% en este indicador, y un retroceso de 7% en términos interanuales.

En el relevamiento de octubre, el índice se ubicó en 1,95 puntos (se utiliza una escala de 0 a 5). En septiembre, fue de 1,94 puntos. Este año, la medición cayó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre; por el contrario, se elevó en los meses de junio, agosto y octubre.

“Desde el fin del año pasado, el ICG disminuyó 20,7%, y en términos interanuales, cayó 7,0%. Desde abril, el índice ha oscilado en torno a un valor de 2″, se informó en el último relevamiento de la universidad, realizado en base a 1000 casos, tomados en 39 localidades de todo el país, entre el 5 y el 16 de octubre.

El Índice de Confianza en el Gobierno durante el mandato de Milei, en comparación con gestiones anteriores UTDT

El informe compara el desempeño del gobierno de Milei en este índice con la cosecha que tuvieron las administraciones anteriores, a partir del año 2003. “En el mes 34 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,70; -27,7%). En cambio, el 1,95 de este mes es superior al observado en el mes 34 de los mandatos de Mauricio Macri (1,76; +10,9%), Cristina Kirchner I (1,70; +14,7%), Cristina Kirchner II (1,65; +18,7%) y Alberto Fernández (1,28; +52,5%)”, se resumió en el documento que difundió la Universidad Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno se compone de cinco variables, en cuatro de los cuales la gestión Milei mejoró con respecto a la medición de septiembre. El único retroceso fue en el rubro “Honestidad”, que se ubicó en 2,37 puntos (una baja del 3% con respecto al mes anterior). Los aumentos se dieron en “Capacidad para resolver problemas” (2,27 puntos, un 3,3% mejor que en septiembre; “Eficiencia” (que se ubicó en 1,99 puntos, un 2,5% más que el mes pasado); “Evaluación general del gobierno” (que llegó a 1,63 puntos, una mejora del 2,1% en el mes), y “Preocupación por el interés general” (que, con 1,51 puntos, fue 0,5% mejor que en septiembre).

En promedio, el Índice de Confianza en el Gobierno durante la gestión de Milei es mejor que el de la administración de Fernández, pero peor que el de la presidencia de Macri. “El promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,33 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente”, informó la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador es mejor para el Gobierno entre los hombres que entre las mujeres; el desempeño es más alto en el rango etario de 18 a 29 años y, el más bajo, entre los mayores de 50; la medición es mejor para el oficialismo en el interior y, peor, en el Gran Buenos Aires. En cuanto a nivel de instrucción, los universitarios dieron el mejor registro del índice en octubre, y quienes alcanzaron un nivel de educación primario, le otorgaron la calificación más baja.

En otros aspectos, las mejores valoraciones del índice para el Gobierno se encuentran entre quienes no sufrieron delitos en los últimos doce meses y entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año.