Milei le pidió a su gabinete cerrar filas con el plan económico: se ausentó Patricia Bullrich

Minutos después de las 10, el presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada. Efusivo, y acompañado por su hermana Karina Milei y miembros de su gabinete, el Presidente movió sus manos imitando el saludo “six seven” ante un grupo de estudiantes, que lo vivaban en una Plaza de Mayo semivacía.

Al rato, y en una reunión con varias ausencias, el Presidente ratificó ante el gabinete el rumbo económico de su gestión, y advirtió que no se correrá “ni un milímetro” del plan trazado, una manera de responder a quienes, dentro mismo del esquema oficialista, piden modificaciones de cara a las elecciones del año próximo.

Con claro tono electoral, y sin menciones a la derrota de su aliado Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil, el Presidente sostuvo durante la reunión, que duró poco más de una hora, que el año próximo el electorado podrá elegir “entre el partido de la libertad y la prosperidad contra el partido del Estado con todo su pasado por delante”, de acuerdo a un comunicado oficial en el que no hay ninguna mención a la elección en Brasil, el principal socio comercial de la región.

Llegado a las 9.15 a la Casa Rosada, Milei recibió al príncipe y gran maestre de la Orden de Malta, Frey John Dunlap, mientras los ministros iban ingresando por la explanada de la calle Rivadavia. Con faltazo con aviso del ministro de Defensa, Carlos Presti, y la ausencia de la senadora Patricia Bullrich-se retiró minutos después de llegar por “un tema personal”- Milei repasó el conjunto de dificultades externas que, a su criterio, complican la marcha de la economía. Enumeró, según contaron fuentes oficiales, “la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés”, factores que “repercuten especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina”.

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada al Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, Frey John Dunlap pRESIDENCIA

En el mismo sentido, Milei hizo un “enfático llamado a todos los integrantes del Gobierno a redoblar los esfuerzos y reafirmó su compromiso con el programa económico”, una manera de buscar alineamiento absoluto luego de los pedidos de cambios que Bullrich en público, y otros miembros del oficialismo en privado, vienen sosteniendo desde hace semanas. Milei, según reprodujo el comunicado oficial, afirmó: “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”. Descartó así un eventual “plan platita” o medidas que mejoren la situación de sectores estancados, en situación de pobreza o desocupados.

Nadie mencionó, según los voceros oficiales, los insultos y amenazas de “quemar en la hoguera” a la prensa lanzadas por el Presidente en la reunión de la Fundación Faro, el viernes por la noche, palabras que también merecieron una crítica pública por parte de la jefa de los senadores libertarios.

Horas después de las elecciones en Brasil, que arrojaron el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Milei sostuvo que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”. Y agregó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

Lo escuchaban, además de su hermana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno (canciller), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Participaron además el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo (único miembro del gabinete que habló en público sobre el resultado de las elecciones en Brasil) y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Sin Bullrich, pero con Santilli y Martín Menem en la reunión, el Presidente “ratificó la importancia de avanzar” en el Congreso con leyes clave como la ley de patentes, la reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece duras sanciones para las empresas que colaboren con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, y que el propio oficialismo postergó la semana pasada luego de que el gobierno de Washington transmitiera, a través de distintos funcionarios y empresarios, su preocupación por una parte del articulado que podría, según su criterio, perjudicar a las empresas norteamericanas.